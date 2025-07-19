В Индии заявили, что выступают против "односторонних санкций" Европейского Союза против России, под которые попал НПЗ в Гуджарате с российскими собственниками. Официальный представитель МИД Индии Радхир Джаисвал написал в сети X о том, что он назвал "односторонними санкциями" ЕС в отношении России.

Индия. Фото: из открытых источников

"Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности обязанностью наивысшей важности, отвечающей базовым потребностям ее граждан. Индия не подписывается под односторонними санкционными мерами", — говорится в заявлении.

Стоит обратить внимание, что санкции ЕС были введены против индийской компании Nayara Energy Ltd, которой принадлежит нефтеперерабатывающий завод в Вадинаре (штат Гуджарат), который она называет вторым по размерам в стране, а также почти 7 тысяч бензоколонок.

По данным агентства Press Trust of India, долей в 49,13% компании владеет российская "Роснефть", еще 49,13% — инвестиционный консорциум Kesani Enterprises, одним из владельцев которой является российская группа United Capital Partners. Теперь из-за санкций ЕС Nayara не сможет экспортировать в страны Евросоюза бензин и дизельное топливо.

Читайте также на портале "Комментарии" — Индия сможет компенсировать возможные перебои в снабжении российской нефти за счет альтернативных источников, сообщил министр нефти Хардип Сингх Пури, пишет Reuters. Это стало актуальным на фоне угроз США ввести вторичные санкции против стран, покупающих российскую нефть, если Москва не договорится о мире с Украиной в течение 50 дней.

Также издание "Комментарии" сообщало – лидерам Бразилии, Китая и Индии стоит позвонить российскому диктатору Владимиру Путину и призвать его к перемирию, если они хотят не попасть под каток вторичных санкций. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Марк Рютте.



