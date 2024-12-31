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В Индии нашли замену дешевой российской нефти

Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Один из крупнейших индийских нефтеперерабатывающих заводов был вынужден искать альтернативные и более дорогие грузы нефти с Ближнего Востока. Этот шаг необходим, чтобы компенсировать снижение поставок из России. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание Bloomberg.

В Индии нашли замену дешевой российской нефти

Индия закупила рекордное количество российской нефти. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, трейдеры сразу обратили внимание на изменение структуры экспорта, потому что сосредоточены на перспективах мирового рынка в 2025 году.

"Нам не хватает трех-четырех российских грузов для погрузки в январе и поставки в феврале", — заявил финансовый директор Bharat Petroleum Corp. сказал финансовый директор Ветса Рамакришна Гупта. – "Мы объявили тендеры и получили альтернативные сорта нефти из Ирака, ОАЭ и других стран".

Стоит отметить, что Индия стала основным рынком сбыта российской нефти после полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, увеличив импорт. Тем не менее, в последние недели Индия столкнулась с падением объемов поставок, поскольку западные страны ужесточили санкции против так называемого "теневого флота" Москвы, а российские НПЗ увеличили объемы поставок. Кроме того, на Москву оказывают давление, требуя соблюдения целей ОПЕК+ по добыче.

Хотя ближневосточные поставки обходятся на 2 доллара за баррель дороже, чем российская Urals, на широком рынке нет дефицита нефти, сказал Гупта. В настоящее время BPCL не планирует увеличивать объемы в рамках годовых сделок с национальными нефтяными компаниями, переговоры по которым начнутся в следующем месяце.

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