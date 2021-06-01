В Харькове детям-супергероям подарили “12 подвигов Геракла”

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Станислав Молчанов
В Харькове масштабно
отмечают Международный день защиты детей. Это единственный город Украины, где
праздничные мероприятия продлятся всю неделю, до 7 июня. Об этом сообщают журналисты "Комментариев".
Игорь Терехов - фото: comments.ua
Общей темой, которая
объединяет детские программы на всех локациях, в этом году выбрана тема
супергероев. За победу в конкурсах маленькие харьковчане могут получить
сладости, билеты на аттракционы, а также книги.
Наш интернет-портал Сomments.ua выбрал для детей чудесное красочное издание "12 подвигов Геракла". Такой выбор не случаен, ведь Геракл – это самый известный “супергерой” древности. Такие подарки только усиливают яркие впечатления и положенный заряд эмоций, которые дети и взрослые получают на праздновании Международного дня защиты детей в Харькове.
Также политик добавил, что доверяет будущее страны современным детям и надеется, что они сделают все наилучшим образом.
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