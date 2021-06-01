В Харькове детям-супергероям подарили “12 подвигов Геракла”

В Харькове масштабно отмечают Международный день защиты детей. Это единственный город Украины, где праздничные мероприятия продлятся всю неделю, до 7 июня. Об этом сообщают журналисты "Комментариев".

Игорь Терехов - фото: comments.ua

Общей темой, которая объединяет детские программы на всех локациях, в этом году выбрана тема супергероев. За победу в конкурсах маленькие харьковчане могут получить сладости, билеты на аттракционы, а также книги.

Наш интернет-портал Сomments.ua выбрал для детей чудесное красочное издание "12 подвигов Геракла". Такой выбор не случаен, ведь Геракл – это самый известный “супергерой” древности. Такие подарки только усиливают яркие впечатления и положенный заряд эмоций, которые дети и взрослые получают на праздновании Международного дня защиты детей в Харькове.

" Давайте пообещаем себе, что счастье детей и спокойствие родителей будут для нас главными человеческими ценностями. Это наш мир. Это наш Харьков. И в нашем городе не может быть чужих детей. Все дети — наши", – заявил Игорь Терехов секретарь горсовета и исполняющий обязанности мэра Харькова.

Также политик добавил, что доверяет будущее страны современным детям и надеется, что они сделают все наилучшим образом.

"Сердечный ритм успокаивается, когда я вижу малышей, с интересом и смелостью рассматривающих мир. Тянущих к нему свои руки, желая все изучить, проверить на прочность, переделать по-своему. Сделать лучше. И знаете что? Я им доверяю. Они сделают все наилучшим образом. Так, как мы, может быть, и не надеялись", — заявил Терехов.

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