В ГНСУ озвучили количество погибших при попытках нелегального пересечения границы

Государственная пограничная служба Украины сообщила, что по меньшей мере 40 человек погибли в этом году, пытаясь незаконно пересечь границу. Больше всего таких трагедий произошло на реках, где люди недооценивали опасность.

Трагедия на границе: десятки погибших при попытках незаконного пересечения

"Большинство случаев гибели случались на реках. Люди просто тонули, не оценив своих сил и не понимая, насколько коварной может быть вода. Некоторые реки имеют сложные подводные течения, корни деревьев и опасность, которую трудно увидеть заранее", — пояснил Андрей Демченко, спикер ГНСУ.

Кроме рек люди погибали и в горах. Они часто терялись в незнакомой местности и не знали, как выйти из густых лесов или труднодоступных мест.

"Несколько раз пограничники спасали людей, которые бродили по горам без сил и еды в течение нескольких дней", — добавил Демченко.

Пограничники пытаются не только задерживать тех, кто пытается нелегально пересечь границу, но и предотвращать несчастные случаи. Они усиливают патрулирование в наиболее опасных местах, чтобы избежать таких опасностей.

Читайте на портале "Комментарии" — Пограничника разоблачили на противоправной деятельности — он пользовался своим служебным положением и помогал мужчинам мобилизационного незаконно пересекать границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.

Кроме того, "Комментарии" писали, что ночью пограничники Измаильского отряда задержали четырех мужчин , пытавшихся нелегально пересечь государственную границу вблизи города Килия, используя реку Дунай. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.