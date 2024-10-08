В ГНСУ озвучили количество погибших при попытках нелегального пересечения границы

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Черновалова Кристина
Государственная пограничная служба Украины сообщила, что по меньшей мере 40 человек погибли в этом году, пытаясь незаконно пересечь границу. Больше всего таких трагедий произошло на реках, где люди недооценивали опасность.
Трагедия на границе: десятки погибших при попытках незаконного пересечения
Кроме рек люди погибали и в горах. Они часто терялись в незнакомой местности и не знали, как выйти из густых лесов или труднодоступных мест.
Пограничники пытаются не только задерживать тех, кто пытается нелегально пересечь границу, но и предотвращать несчастные случаи. Они усиливают патрулирование в наиболее опасных местах, чтобы избежать таких опасностей.
Читайте на портале "Комментарии" — Пограничника разоблачили на противоправной деятельности — он пользовался своим служебным положением и помогал мужчинам мобилизационного незаконно пересекать границу. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Государственной пограничной службы Украины.
Кроме того, "Комментарии" писали, что ночью пограничники Измаильского отряда задержали четырех мужчин , пытавшихся нелегально пересечь государственную границу вблизи города Килия, используя реку Дунай. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
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