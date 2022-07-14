В Генштабе рассказали, что военный учет женщин будет добровольным

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Генеральным штабом ВС Украины проработаны предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, сообщают в пресс-службе.



