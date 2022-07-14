В Генштабе рассказали, что военный учет женщин будет добровольным

Фото Генеральный штаб ВСУ
Генеральным штабом ВС Украины проработаны предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, сообщают в пресс-службе.
Указанный Перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в текущем году). Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных.
В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.
Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.
Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.
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Ввиду этого, Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.
Как писал портал, в Минобороны опровергли фейки по военному учету женщин.
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