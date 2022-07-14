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В Генштабе рассказали, что военный учет женщин будет добровольным

Стало известно, какие изменения будут внесены по взятию женщин на военный учет

сегодня, 14:12
Автор:

Козлова Альбіна
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В Генштабе рассказали, что военный учет женщин будет добровольным

Фото Генеральный штаб ВСУ

Генеральным штабом ВС Украины проработаны предложения по внесению изменений в Перечень специальностей и/или профессий, родственных соответствующим военно-учетным специальностям, после получения которых женщины берутся на военный учет военнообязанных, сообщают в пресс-службе.

Указанный Перечень утвержден приказом Министра обороны Украины от 11.10.2021 №313 (с изменениями в соответствии с приказом Министра обороны Украины от 07.02.2022 №35, зарегистрированным Министерством юстиции Украины в текущем году). Приказ предусматривает, что с 1 октября 2022 г. женщины, имеющие специальности и/или профессии, определенные в приложении 1 к приказу, будут браться на военный учет военнообязанных.

В то же время, проведение общей мобилизации во время войны с российской федерацией показало, что на военную службу в Вооруженные Силы Украины и другие военные формирования призваны около 1% женщин от общего количества мобилизованных.
Большинство женщин назначены на должности медицинского персонала, подразделений связи, морально-психологического обеспечения, делопроизводителей, бухгалтеров и поваров. В настоящее время в Вооруженных Силах остается потребность в женщинах-специалистах по медицине, радиотехнике и пищевым технологиям.

Таким образом, опыт развертывания воинских частей Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в полные штаты военного времени доказывает, что в государстве на сегодняшний день нет острой необходимости существенно увеличивать количество женщин на военном учете.

Ввиду этого, Главным управлением персонала Генерального штаба Вооруженных Сил Украины проработаны предложения по взятию женщин на военный учет военнообязанных только с их согласия. Также предлагается начать проведение мероприятий по включению женщин в военный учет не ранее чем через месяц после завершения особого периода в государстве.
Как писал портал, в Минобороны опровергли фейки по военному учету женщин.



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Источник: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua
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