В Европе планируют создать новую страну: она будет самой маленькой в мире

На территории Албании планируется создать новое мусульманское государство, по образцу Ватикана. Она станет самой маленькой страной мира и призвана разрушить стереотипы о мусульманах. По крайней мере, так заявляет премьер-министр Албании Эди Рама.

Суверенное государство Ордена Бекташи на карте Европы. Фото из открытых источников

План предусматривает создание на территории Тираны, столицы Албании, новой страны, получившей название Суверенное государство Ордена Бекташи. По территории новое государство будет самым маленьким в мире — примерно 0,11 км кв. Для сравнения, это лишь четверть размера Ватикана, являющегося наименьшей страной.

По словам Эди Рамы, этот проект преследует цель продвижения толерантного и модернистского видения ислама. Албания, которая всегда гордилась своей религиозной толерантностью, хочет стать примером для всего мира, демонстрируя мирное сосуществование разных религиозных общин.

Кто такие бекташи

Главную роль в создании нового государства играет суфийский Орден Бекташи, основанный еще в XIII веке в Турции. Однако из-за преследований со стороны турецких властей бекташи переместили свой религиозный центр жизни в Тирану почти сто лет назад. Во главе ордена стоит духовный лидер, известный как Баба Монди.

Бекташи обладают уникальным подходом к исламу, сочетая мистицизм с элементами доисламских верований. Их версия религии отличается от многих традиционных течений ислама, поэтому бекташи часто преследовались как еретики. Однако они всегда играли важную роль в албанском обществе, в частности, в борьбе за независимость от Османской империи.

Особенность новой мусульманской страны

В отличие от многих мусульманских государств, теоретическая страна в Албании не будет внедрять жесткие религиозные правила. По словам Баба Монди, в новом государстве женщины будут иметь право носить любую одежду, не будет запрета на алкоголь, а все решения будут приниматься с любовью и добротой. Монди отмечает, что "Бог ничего не запрещает, поэтому он дал нам разум".

Суверенное государство Ордена Бекташи стремится стать центром религиозной толерантности, просвещения и развенчания негативных стереотипов об исламе. Бекташи активно выступают против исламистского экстремизма, а Баба Монди называет мусульманских экстремистов, взрывающих бомбы "ковбоями".

Страна будет занимать территорию комплекса в жилом районе Тираны, где находится штаб-квартира Ордена Бекташи. Комплекс включает в себя куполообразный зал для встреч и молитв, музей, клинику, архивы и административные офисы Баба Монди.

Она будет иметь собственную администрацию, паспорта и границы. Однако Суверенное государство Ордена Бекташи не будет иметь армии или пограничников, а ее основным принципом станет духовность.

Международные вызовы и признание

Пока неясно, признают ли суверенитет этого нового государства другие страны. Албанское правительство активно работает над законопроектом, определяющим правовой статус новой страны. По словам премьер-министра Эди Рамы, о детальном плане создания новой страны знает только его ближайшее окружение, однако он надеется на поддержку со стороны Запада. Меньше всего Рама ожидает признания от Ирана, с которым Албания разорвала дипломатические отношения из-за масштабных кибератак на госучреждения в 2022 году.

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