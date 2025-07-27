В этом областном центре Украины живут преимущественно пенсионеры

После трех с половиной лет полномасштабной войны России против Украины город Херсон переживает глубокую демографическую трансформацию. Население Херсона сократилось более чем на 200 тысяч человек с начала полномасштабной войны. По состоянию на 1 июля 2025 года только каждый четвертый житель города трудоспособного возраста, а более 65% составляют пенсионеры.

Украинцы. Фото из открытых источников

Херсонская городская военная администрация в ответ на запрос LIGA.net сообщила о резком сокращении населения города. По официальной информации, в настоящее время в Херсоне проживает всего 64 401 человек. Для сравнения, до полномасштабного вторжения, по состоянию на 1 января 2022 года, в городе проживало 279 131 человек. Это означает, что население Херсона сократилось более чем на 77%, или более чем в четыре с половиной раза.

Согласно последним демографическим оценкам:

— 42 362 человека (65,8%) – лица пенсионного возраста (от 60 лет)

— 17 556 человек (27,3%) – граждане трудоспособного возраста (от 18 до 60 лет)

— 4483 ребенка (7%) – в возрасте до 18 лет

Для понимания масштаба изменений достаточно сравнить ситуацию с довоенной. В 2019 году, по данным Херсонского горсовета, в областном центре проживало всего четверть пенсионеров, а люди трудоспособного возраста составляли почти 60% населения.

— 191 863 человека трудоспособного возраста (59,9%)

– 75 650 пенсионеров (23,6%)

– 52 545 детей (16,4%)

Всего в Херсонской городской территориальной общине проживало 320 058 человек, из них 289 096 — непосредственно в городе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ смеются над ударами КАБами по Херсону.

Также "Комментарии" писали, что оккупанты обстреляли Херсонщину. В области много погибших и раненых.