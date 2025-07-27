В этом областном центре Украины живут преимущественно пенсионеры

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После трех с половиной лет полномасштабной войны России против Украины город Херсон переживает глубокую демографическую трансформацию. Население Херсона сократилось более чем на 200 тысяч человек с начала полномасштабной войны. По состоянию на 1 июля 2025 года только каждый четвертый житель города трудоспособного возраста, а более 65% составляют пенсионеры.
Украинцы. Фото из открытых источников
Херсонская городская военная администрация в ответ на запрос LIGA.net сообщила о резком сокращении населения города. По официальной информации, в настоящее время в Херсоне проживает всего 64 401 человек. Для сравнения, до полномасштабного вторжения, по состоянию на 1 января 2022 года, в городе проживало 279 131 человек. Это означает, что население Херсона сократилось более чем на 77%, или более чем в четыре с половиной раза.
Согласно последним демографическим оценкам:
Для понимания масштаба изменений достаточно сравнить ситуацию с довоенной. В 2019 году, по данным Херсонского горсовета, в областном центре проживало всего четверть пенсионеров, а люди трудоспособного возраста составляли почти 60% населения.
Всего в Херсонской городской территориальной общине проживало 320 058 человек, из них 289 096 — непосредственно в городе.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ смеются над ударами КАБами по Херсону.
Также "Комментарии" писали, что оккупанты обстреляли Херсонщину. В области много погибших и раненых.