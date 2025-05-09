В городе Нарва, на границе с Россией, Эстония вновь использовала символическую форму протеста против агрессивной политики Кремля. 9 мая этого года на стене Нарвского замка, которая выходит в сторону России, появился большой баннер, сравнивающий Владимира Путина с Адольфом Гитлером, сообщает эстонское издание ERR.

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По словам директора музея Марии Сморжевских-Смирновой, плакат стал открытым призывом к памяти о военных преступлениях и чествования европейских ценностей в День Европы.

"Мы напоминаем миру, что в то время как Европа празднует мир, демократию и суверенитет, у наших границ идет полномасштабная война, развязанная Путиным. Мы четко называем вещи своими именами: диктатор является диктатором, а война — преступлением", — заявила Сморжевских-Смир.

Сравнение с Гитлером не случайно. В советской и русской исторической традиции именно фигура Гитлера является олицетворением абсолютного зла. Таким образом, эстонский музей транслирует яркий антивоенный сигнал, направленный против современного русского авторитаризма.

На противоположном берегу реки Нарва Россия продолжает традиционные 9 мая празднования военные парады, концерты и пропагандистские трансляции с больших экранов, направленных на территорию Эстонии.

Это не первый год, когда Нарвский музей высказывает свою позицию – в 2022 и 2023 годах на стене замка появлялась надпись "Putin war criminal" ("Путин – военный преступник"), как публичное осуждение войны в Украине.

Портал "Комментарии" писал, что встреча между российским диктатором Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином в Москве, как отмечает независимый аналитик по вопросам Азии Мэтью Хендерсон, была тщательно подготовленным политическим спектаклем. Она имела целью демонстрировать якобы единство двух автократических режимов перед лицом третьей силы — подразумевается Запад и потенциальное возвращение Дональда Трампа к власти.