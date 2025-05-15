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В ЕС раскритиковали "Евровидение": все из-за одного запрета

Брюссель отреагировал на запрет Евровидения использовать флаг Европейского Союза.

сегодня, 09:45
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Автор:
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Slava Kot

Организаторы "Евровидения" ограничили использование флагов для участников песенного конкурса, в частности, это касается флага Европейского Союза. На новый запрет отреагировал еврокомиссар по культуре Глен Микаллеф, который раскритиковал организаторов.

В ЕС раскритиковали "Евровидение": все из-за одного запрета

На Евровидении запретили флаг ЕС. Фото из открытых источников

В прошлом году на конкурсе "Евровидение", проходившем в Мальме, организаторы запретили использовать флаг ЕС и другие негосударственные флаги, что вызвало критику Брюсселя. В этом году Европейский языковой союз и Швейцарская телерадиокомпания, ставшие организаторами "Евровидения" в Базеле, смягчили запрет, позволив использовать негосударственные флаги и флаг ЕС публике, однако не участникам конкурса.

"Европейский флаг символизирует наши ценности, нашу европейскую идентичность, инклюзивность и гражданство почти полмиллиарда человек. Если национальные флаги должны быть на сцене, то и европейский флаг тоже", – критикует решение организаторов еврокомиссар Микаллеф.

Нынешние правила "Евровидения" четко регламентируют использование флагов: на сцене, в гримерках и на бирюзовой дорожке, по которой дефилируют артисты, разрешены только государственные флаги стран-участниц. Любые другие флаги, включая радужный, ранее нередко появлявшийся на конкурсе, находятся под запретом.

Несмотря на заявленную аполитичность, политический контекст часто сопровождает Евровидение, трансляции которого охватывают десятки стран и сотни миллионов зрителей по всему миру.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что представитель Швейцарии Nemo появился на сцене "Евровидения" с необычным флагом.

Также "Комментарии" писали о том, когда и где смотреть песенный конкурс "Евровидение-2025".



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Источник: https://www.politico.eu/article/eu-eurovision-contest-basel-flag-ban/
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