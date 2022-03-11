В Энергоатоме сообщают о заминировании побережья Каховского водохранилища: какая ситуация на станции

ЗАЭС в Энергодаре, фото Фейсбук Энергоатом

В ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" сообщают о том, что захватившие Запорожскую АЭС российские оккупанты заменяли побережье Каховского водохранилища, граничащее с атомной электростанцией.

По словам гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гроси, на Запорожскую АЭС нет возможности доставлять запасные части, оборудование и специализированный персонал для проведения плановых ремонтных работ. В настоящее время техническое обслуживание первого энергоблока сокращено до минимально допустимого уровня.

Также известно, что ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" будет покупать ядерное топливо Westinghouse вместо покупки российского ядерного топлива. Планируется создать производство топливных кассет в Украине на основе американской технологии Westinghouse, которая будет заменять экспорт из страны-агрессора.

По информации предприятия, 10 марта страна-агрессор осуществила бомбардировку исследовательской ядерной установки – ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов, основанный на подкритическом сборнике, управляемом линейным ускорителем электронов" на площадке Национального научного центра "Харьковский физико-технический институт" в Харькове.

Пока известно, что ЯПУ "Источник нейтронов" полностью обесточена, имеются поверхностные повреждения здания, информация о последствиях повреждений уточняется.

По состоянию на 10.30 11 марта 2022 года действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм. В условиях военного положения и полномасштабной агрессии России Энергоатом усилил контроль и определил исключительную приоритетность безопасности ядерных установок над всеми остальными.

Запорожская АЭС и город Энергодар уже 7 суток находятся под контролем российских военных формирований. По состоянию на утро 11 марта, на территории станции находится: 50 единиц техники врага; около 400 русских военных; много взрывчатки и оружия. Сейчас в сети работает два энергоблока Запорожской АЭС. Изменение радиационного состояния на площадке ЗАЭС и близлежащих территориях не зафиксировано. Остаются отключенными из-за повреждений две высоковольтные линии 750 кВ – Запорожская и Южно-Донбасская.

Как сообщал портал, когда состоится присоединение Украины к европейской сети.

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