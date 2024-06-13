В «Энергоатоме» сделали важное предупреждение о графиках отключения света

В Украине уже в ближайшие дни отключения электроэнергии станут более продолжительными, поскольку на ремонт будет выведен еще один большой энергоблок на атомной электростанции, сообщила пресс-служба "Энергоатома".

Отключение света

Кроме того, подчеркнули, что в июле дефицит генерации в энергосистеме может возрасти, однако благодаря текущему графику ремонтов осенью удастся максимально сократить продолжительность вынужденных отключений света. Компания подчеркнула, что плановые ремонты энергоблоков на АЭС производятся с опережением графика.

Также сообщается, что "Энергоатом" уже завершил ремонт трех энергоблоков мощностью 2420 МВт. Благодаря круглосуточной работе атомщиков, общая продолжительность ремонтов сократилась на 22,3 дня от запланированного. Это позволило АЭС произвести дополнительные 171,84 млн кВт электроэнергии, что уменьшило продолжительность отключений в июне, отметил глава "Энергоатома" Петр Котин.

В этом году ремонт проводится на восьми энергоблоках Ровенской, Южноукраинской и Хмельницкой атомных электростанций. На Запорожской АЭС планово-предупредительные ремонты не производятся с момента ее оккупации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине из-за ракетных ударов РФ остро не хватает мощностей. Именно поэтому в регионах действуют графики отключения света. Более того, эксперты прогнозируют, что летом у украинцев еще есть "оптимистическая" ситуация, основные проблемы возникнут осенью и зимой. Именно поэтому они советуют украинцам иметь так называемый план Б, который заключается в переезде в дом, который имеет печку и дрова, или предполагает возможность использования генератора.

Также западные СМИ пугают прогнозами о том, что зимой украинцы большую часть суток будут сидеть без света.



