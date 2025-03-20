В египетских пирамидах ученые обнаружили необычную находку: о чем речь

Ранее считалось, что пирамиды были местом погребения только для элиты. Однако анализ костей, найденных в пирамидах в районе Томбос, показал, что некоторые из погребенных занимались тяжелым физическим трудом, не соответствующим образу жизни знати. Это свидетельствует о том, что вместе с вельможами в пирамидах могли хоронить и рабочих.

Пирамиды. Фото из открытых источников

Томбос – это археологический памятник у реки Нил на территории современного Судана, который был египетской колонией примерно с 1500 г. до н.э. Там были найдены остатки не менее пяти глиняно-кирпичных пирамид. Самая большая из них принадлежала фараону Сиамуну (правил в течение 1077-943 гг. до н.э.). Пирамида имела большой двор и была украшена ритуальными конусами из глины.

Исследование археолога Сары Шредер из Лейденского университета выявило разницу в физической активности среди похороненных в этих пирамидах людей. Одни жили роскошной жизнью, тогда как другие испытывали постоянные физические нагрузки.

Возможно, слуг хоронили рядом с хозяевами, чтобы они продолжали им служить в загробной жизни. В то же время исследователи отвергают версию о человеческих жертвоприношениях, поскольку в этот период такие практики не зафиксированы.

Это открытие ставит под сомнение устоявшееся представление, что только элита могла быть похоронена в монументальных пирамидах. Ученые предполагают, что знать, например Сиамун, заказывали гробницы для себя, близких родственников и слуг.

Несмотря на то, что пирамиды ассоциируются прежде всего с Египтом, около 80 из них были построены в древнем царстве Куш, на территории современного Судана. Однако самые известные пирамиды расположены в Египте, в частности пирамиды Гизы и старейшая ступенчатая пирамида Джосера (2667-2648 гг. до н.э.).

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