В ДТЭК рассказали, в какой области самая плохая ситуация со светом

Одесса снова погрузилась в темноту: после очередного удара по энергетической инфраструктуре региона энергетики вынуждены ввести экстренные отключения. В ДТЭК заявили, что ситуация в городе и Одесском районе остается самой плохой в Украине. Во время предварительной атаки Одесса провела три дня в блэкауте, и сейчас ситуация может повториться.

Худшая ситуация со светом в Украине: ДТЭК назвал критический регион

" Друзья, из-за перегрузки сетей после очередной атаки мы вынуждены ввести экстренные отключения в Одессе и Одесском районе. Это вынужденный шаг, чтобы сохранить стабильность работы наших объектов. После стабилизации ситуации сможем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. О чем сообщим дополнительно ", – отмечают в ДТЭК. После стабилизации обещают вернуться к прогнозируемым графикам отключений, но когда это произойдет – неизвестно

Одесский регион уже несколько недель остается среди наиболее пострадавших от российских атак. Из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре энергетики работают на грани возможностей. Экстренные отключения коснулись Одессы и близлежащих районов, ведь очередной ракетный обстрел нанес новые повреждения.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения.

Кроме того, "Комментарии" писали, что с вечера 12 декабря, в течение ночи и утра 13 декабря кафиры запускали БПЛА по Украине. Также были подняты в небо 8 бортов Ту-95, 5 МиГов и ракетоносители в море. Было запущено большое количество БПЛА и ракет разного типа.