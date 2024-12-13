logo

BTC/USD

101342.46

ETH/USD

3959.10

LTC/USD

122.76

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.30

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В ДТЭК рассказали, в какой области самая плохая ситуация со светом
commentss НОВОСТИ Все новости

В ДТЭК рассказали, в какой области самая плохая ситуация со светом

Очередная атака оставила Одессу без электроэнергии: энергетики бьют тревогу

сегодня, 16:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Черновалова Кристина

Одесса снова погрузилась в темноту: после очередного удара по энергетической инфраструктуре региона энергетики вынуждены ввести экстренные отключения. В ДТЭК заявили, что ситуация в городе и Одесском районе остается самой плохой в Украине. Во время предварительной атаки Одесса провела три дня в блэкауте, и сейчас ситуация может повториться.

В ДТЭК рассказали, в какой области самая плохая ситуация со светом

Худшая ситуация со светом в Украине: ДТЭК назвал критический регион

" Друзья, из-за перегрузки сетей после очередной атаки мы вынуждены ввести экстренные отключения в Одессе и Одесском районе. Это вынужденный шаг, чтобы сохранить стабильность работы наших объектов. После стабилизации ситуации сможем вернуться к прогнозируемым графикам отключений. О чем сообщим дополнительно ", – отмечают в ДТЭК. После стабилизации обещают вернуться к прогнозируемым графикам отключений, но когда это произойдет – неизвестно

Одесский регион уже несколько недель остается среди наиболее пострадавших от российских атак. Из-за постоянных ударов по энергетической инфраструктуре энергетики работают на грани возможностей. Экстренные отключения коснулись Одессы и близлежащих районов, ведь очередной ракетный обстрел нанес новые повреждения.

Ранее "Комментарии" писали, что 13 декабря Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, главной целью которого стала энергетическая инфраструктура. Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко. В результате обстрелов вводятся новые ограничения потребления электроэнергии, которые коснутся значительной части населения.

Кроме того, "Комментарии" писали, что с вечера 12 декабря, в течение ночи и утра 13 декабря кафиры запускали БПЛА по Украине. Также были подняты в небо 8 бортов Ту-95, 5 МиГов и ракетоносители в море. Было запущено большое количество БПЛА и ракет разного типа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/dtek_ua/2119
Теги:

Новости

Все новости