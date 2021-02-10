В Днепре уволили 655 чиновников и работников мэрии за несколько минут

Городской совет Днепра уволил 655 сотрудников районных администраций и департаментов во время сегодняшнего заседание. Об этом рассказывает "Украинская правда", ссылаясь на пост в Facebook городского главы Бориса Филатова.

В Днепре уволили 655 чиновников и работников мэрии - фото DNIPRORADA.GOV.UA

В своем сообщении мэр Днепра также подчеркнул, что заседание прошло всего лишь за девять минут, при этом в зале два раза исполняли Гимн Украины:

"Уволили из мэрии 655 человек. Утвердили новую структуру. Сессия прошла за 9 минут, включая исполнение Гимна два раза . Спасибо депутатскому корпусу за подавляющую поддержку инициатив городского головы. Двигаемся дальше", — написал Борис Филатов в социальной сети.

По данным источника, ранее мэр Днепра рассказывал, что связывает массовые сокращения с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают "лишний административный персонал", убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".

Как сообщает СМИ, наибольшее количество сотрудников были сокращены в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровского (31) районов.

Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Кабинет министров Украины принял решение уволить заместителя главы Министрества по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, который пребывал в нетрезвом состоянии за рулем, а когда был остановлен сотрудниками полиции, поссорился с ними. Чиновник заявил, что намеревается покинуть место происшествия, пригрозив патрульным своей должностью. Однако правоохранители взяли его в наручники.





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