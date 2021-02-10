В Днепре уволили 655 чиновников и работников мэрии за несколько минут

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Елизавета Черных
Городской совет Днепра уволил 655 сотрудников районных администраций и департаментов во время сегодняшнего заседание. Об этом рассказывает "Украинская правда", ссылаясь на пост в Facebook городского главы Бориса Филатова.
В Днепре уволили 655 чиновников и работников мэрии - фото DNIPRORADA.GOV.UA
В своем сообщении мэр Днепра также подчеркнул, что заседание прошло всего лишь за девять минут, при этом в зале два раза исполняли Гимн Украины:
По данным источника, ранее мэр Днепра рассказывал, что связывает массовые сокращения с тем, что где-то объединяют коммунальные предприятия, где-то сокращают "лишний административный персонал", убирают задвоенный функционал, а где-то заменяют "перекладывание бумаг цифровыми технологиями".
Как сообщает СМИ, наибольшее количество сотрудников были сокращены в районных администрациях Новокодакского (36 человек), Соборного (35), Шевченковского (33) и Амур-Нижнеднепровского (31) районов.
Ранее интернет-издание "Комментарии" сообщало, что Кабинет министров Украины принял решение уволить заместителя главы Министрества по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, который пребывал в нетрезвом состоянии за рулем, а когда был остановлен сотрудниками полиции, поссорился с ними. Чиновник заявил, что намеревается покинуть место происшествия, пригрозив патрульным своей должностью. Однако правоохранители взяли его в наручники.
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