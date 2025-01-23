В "Дія" восстановлена возможность оформления "єОселі" и смены места жительства

В приложении "Дія" снова доступны услуги "єОселя" для оформления льготной ипотеки и изменения места жительства онлайн. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Приложение Дія. Фото: 24 Канал

"Мы возобновили работу "єОселя" и сервиса смены места жительства в "Дії". Теперь можно легко воспользоваться любимыми услугами — оформляйте льготный кредит на жилье или сообщайте об изменении адреса за несколько кликов", — отметил Федоров в своем сообщении.

Как работают сервисы

"єОселя"

Этот сервис позволяет оформить льготную ипотеку под 7 или даже 3% для определенных категорий населения. Для молодежи до 26 лет снижен размер первого взноса. Пользователи могут подать заявление сразу в несколько банков через "Дію", упрощая процесс получения ипотеки.

Теперь сменить место регистрации можно без очередей и лишних документов – прямо со смартфона. Если регистрация происходит в собственном жилье или в жилище с одним владельцем, данные автоматически попадают в реестр. Услуга доступна женщинам, детям и мужчинам непризывного возраста.

Федоров также отметил, что команда работает над возобновлением работы всех услуг в приложении "Дія" и на портале.

Услуги "єОселя" и изменения места жительства были временно недоступны из-за приостановки работы государственных реестров после массированной кибератаки со стороны России.

"Комментарии" писали, что украинцы стали наиболее активными покупателями жилья в Польше среди иностранцев в 2023 году, приобретя более 7 700 квартир. Это примерно половина общего количества квартир, купленных иностранцами в стране, сообщает Onet. Общая площадь приобретенного украинцами жилья составляла около 380 тысяч квадратных метров.