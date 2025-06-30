В «Дие» появилась новая услуга для водителей

В Минцифре сообщили, что теперь в сервисе "Дия" появилась новая услуга для водителей, которая экономит множество времени и нервов. Теперь техпаспорт на транспортное средство можно заменить онлайн, не выходя из дома.

В Дие можно заменить техпаспорт

Больше никаких поездок на другой конец города в Сервисный центр МВД, чтобы получить новое свидетельство о регистрации транспортного средства. Клик в Дие – и документ уже едет к вам курьером или на отделение Укрпочты", – отмечают в Министерстве цифровой трансформации.

Заменить техпаспорт в Дие необходимо, если:

✔ изменили персональные данные;

✔ потеряли или повредили документ;

✔ выбрали новый номерной знак;

✔ хотите заменить пластик на цифровое или наоборот.

Если в авто изменились технические характеристики – объем двигателя, тип горючего или цвет – обратитесь в сервисный центр МВД лично.

Как заменить техпаспорт в Дие?

Откройте приложение Дие – Сервисы – Водителю – Из амина техпаспорта. Далее просто заполните заявление, проверьте указанные данные и выберите вариант доставки от Укрпочты – курьер или отделение.

Оплатить услугу необходимо в течение 24 часов , после чего необходимо ждать уведомления от Укрпочты о доставке .

Напомним, портал "Комментарии" писал , российская музыка с авто — под запретом: украинским водителям грозят штрафы до 25 500 грн. Украинским водителям следует внимательно относиться к тому, что звучит именно из их машин, особенно в публичном пространстве. За громкое воспроизведение российской музыки через открытые окна теперь могут оштрафовать на серьезную сумму.

Как пояснила адвокат Ирина Ан в комментарии для телеканала "Киев 24", действующее законодательство четко запрещает публичную трансляцию любого контента, связанного со страной-агрессором. И хотя салон авто кажется частной территорией, как только звук выходит наружу – например, через открытое окно или громкоговоритель – это уже считается публичным пространством.