В декабре некоторые пенсионеры получат прибавку: кто именно

Некоторые украинские пенсионеры уже в декабре могут получить прибавку к своей пенсии, которая составит 300-570 гривен. Это касается людей от 70 лет, если их ежемесячный доход не превышает 10 340,35 гривен.

Пенсии вырастут: кто получит прибавку в декабре

По данным Пенсионного фонда Украины (ПФУ), надбавку назначают по следующим критериям:

Пенсионеру должно исполниться 70 или более лет.

Пенсионная выплата не должна быть выше 10 340,35 гривен.

Выплаты предоставляются тем, кто получает пенсию по возрасту.

Если все условия соблюдены, то начисление начинается со дня достижения соответствующего возраста. Если день рождения не приходится на начало месяца, то за первый месяц прибавка выплачивается пропорционально количеству дней после дня рождения.

Сумма доплаты варьируется в зависимости от возрастной категории:

70-74 года – 300 гривен.

75-79 лет – 456 гривен.

80 лет и старше – 570 гривен.

“Доплату начинают начислять со дня достижения этого возраста. Начисление доплаты начинается не с начала календарного месяца, а после дня рождения, поэтому за первый месяц она будет выплачена неполностью, а пропорционально данному количеству дней", – говорится в сообщении Пенсионного фонда.

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