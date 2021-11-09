В давлении на предприятия УЗ обвиняют нардепов от "Довиры"

Вокруг "Укрзализныци" активизировались попытки взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" с возможной дальнейшей продажей. В таком давлении обвинили народных депутатов из группы "Довира" Сергея Шахова, Александра Сухова и Сергея Вельможного, а также помощника Шахова Николая Самбожука. Об этом сообщает РБК-Украина.

В "Укрзализныци" говорят о давлении со стороны нардепов, фото Facebook

Как пишет издание, для давления на УЗ, получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками, народные депутаты организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству УЗ направляются письма, члены этих МФО принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и даже коммуницируют с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарский Stadler.

Как стало известно из документов, такие функции взяли на себя минимум три объединения (их может быть больше): "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (глава Сергей Шахов), "Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры -стратегический вектор эффективной экономики государства" (глава Александр Сухов) и "Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства" (глава Сергей Вельможный).

Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы.

Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук — один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги.

Как говорится в статье, интерес группы депутатов проявлялся в желании заполучить под свой контроль управление электровозоремонтными и вагоноремонтными заводами, и либо впоследствии приватизировать их в пользу приближенных компаний, либо организовать поставки запчастей на эти заводы от таких фирм, либо контролировать уже существующие поставки.

Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры УЗ вагоно- и электровозоремонтные предприятия как "непрофильные активы".

Как утверждают собеседники в УЗ, в сговоре с руководством компании, в частности, бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись настолько далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для "потенциальных покупателей".

Журналисты напоминают, что лоббисты также пытались "сбить" контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн. Известно, что компания, которая обжаловала тендер в АМКУ, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler на имя Александра Сухова на тему готовности принять участие в тендере.

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