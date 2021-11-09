logo

BTC/USD

68241.18

ETH/USD

4816.03

LTC/USD

251.69

USD/UAH

26.40

EUR/UAH

30.50

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события В давлении на предприятия УЗ обвиняют нардепов от "Довиры"
commentss НОВОСТИ Все новости

В давлении на предприятия УЗ обвиняют нардепов от "Довиры"

В УЗ заявляют, что нардепы пытались вывести из структуры вагоно- и электровозоремонтные предприятия

сегодня, 09:55
Автор:

Козлова Альбіна
Поделитесь публикацией:

Вокруг "Укрзализныци" активизировались попытки взять под контроль вагоноремонтные заводы и другие "непрофильные активы" с возможной дальнейшей продажей. В таком давлении обвинили народных депутатов из группы "Довира" Сергея Шахова, Александра Сухова и Сергея Вельможного, а также помощника Шахова Николая Самбожука. Об этом сообщает РБК-Украина.

В давлении на предприятия УЗ обвиняют нардепов от "Довиры"

В "Укрзализныци" говорят о давлении со стороны нардепов, фото Facebook

Как пишет издание, для давления на УЗ, получения внутренней документации заводов и деталей контрактов с подрядчиками, народные депутаты организовали как минимум три межфракционных депутатских объединения, от имени которых в различные органы власти, а также руководству УЗ направляются письма, члены этих МФО принимают участие в различных профильных совещаниях, подают депутатские запросы и даже коммуницируют с иностранными инвесторами, такими как польская Pesa или швейцарский Stadler.

Как стало известно из документов, такие функции взяли на себя минимум три объединения (их может быть больше): "За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины" (глава Сергей Шахов), "Развитие энергетической и транспортной инфраструктуры -стратегический вектор эффективной экономики государства" (глава Александр Сухов) и "Контроль за реформами и очищением в судебной и правоохранительной системах государства" (глава Сергей Вельможный).

Все трое являются мажоритарщиками из Луганской области, при этом Шахов считается неформальным руководителем группы.

Секретарем минимум двух из трех МДО является Николай Самбожук — один из фигурантов крупного международного скандала о попытке рейдерского захвата Молдавской железной дороги.

Как говорится в статье, интерес группы депутатов проявлялся в желании заполучить под свой контроль управление электровозоремонтными и вагоноремонтными заводами, и либо впоследствии приватизировать их в пользу приближенных компаний, либо организовать поставки запчастей на эти заводы от таких фирм, либо контролировать уже существующие поставки.

Одной из наиболее громких инициатив, которую пытались реализовать эти депутаты, стала попытка вывести из структуры УЗ вагоно- и электровозоремонтные предприятия как "непрофильные активы".

Как утверждают собеседники в УЗ, в сговоре с руководством компании, в частности, бывшим на тот момент главой правления Владимиром Жмаком, нардепы продвинулись настолько далеко, что идея о приватизации заводов даже появилась в презентации для "потенциальных покупателей".

Журналисты напоминают, что лоббисты также пытались "сбить" контракт для Крюковского вагоностроительного завода на строительство сотни пассажирских вагонов за выделенные из бюджета 3 млрд грн. Известно, что компания, которая обжаловала тендер в АМКУ, прикладывала к своим документам письмо швейцарской Stadler на имя Александра Сухова на тему готовности принять участие в тендере.


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/gruppu-narodnyh-deputatov-doviry-obvinili-1636390128.html
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!