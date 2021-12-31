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В Черниговской области мужчина невероятно украсил свой дом (ФОТО)

В Семеновке Черниговской области Игорь Сыч красиво украсил свой дом

31 декабря 2021, 22:50
Автор:

Лиля Воробьева
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В населенном пункте Семеновка, что в Черниговской области местный житель Игорь Сыч в канун Рождества сделал из своего дома настоящую сказку.

В Черниговской области мужчина невероятно украсил свой дом (ФОТО)

Под Черниговом мужчина сказочно украсил дом (фото из открытых источников)

Фото сказочного дома были выставлены в социальных сетях, в частности в сообществе "Родная Семеновка".

Там публикацию прочитало более 100 тысяч украинцев – пользователей Интернета.

В группе пишут, что каждый день просто полюбоваться этой рождественской зимней сказкой или сфотографироваться возле празднично украшенного дома приезжают многие жители этой сельской общины.

Важно, что этот житель Черниговщины уже не первый год так украшает иллюминацией свое жилье. Он дарит землякам, и туристам уникальную возможность наслаждаться этой рукотворной чудо-красотой.

"Конечно фотографии не передают всю красоту, наяву – это еще красивее. Поэтому обязательно нужно посетить эту новогоднюю сказку", – делятся впечатлениями члены сообщества.

В комментариях пользователи социальной сети активно хвалят мужчину.

В Черниговской области мужчина невероятно украсил свой дом (ФОТО) - фото 2

"Конечно должны увидеть все! И Мэр города тоже должен увидеть и последовать примеру, как украшать город. Стоит елка в центре несчастная! И город совсем не украшен! Интересно кто выбирает таких Мэров и куда идут средства! Город Семеновка не развивается совсем! А Игорь молодец! Так держать! Каждый должен брать пример с таких людей, как Игорь", " Смотришь на этот сияющий огнями дом, будто попала в сказку"," Молодец! все должны украсить свою жизнь! Главное желание",- пишут люди в сети.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Чернигове учителя не захотели "портить праздник" выступлением школьника с инвалидностью.


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Источник: https://www.facebook.com/r.semenovka/posts/2112718058886741
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