В центре Киева отключили светофоры для проезда кортежа премьер-министра (ВИДЕО)

Ради удобного движения кортежа премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в центре столицы были отключены светофоры, а сотрудники полиции организовали "зеленый коридор". Видеоролик проезда транспортных средств обнародовал телеграм-канал "Политика Страны", пишет "УНИАН".

Денис Шмыгаль - фото из открытых источников

На видео можно увидеть, как правоохранители отключили в правительственном квартале четыре светофора и начали регулировать движение автомобильного транспорта самостоятельно. Данный видеоролик был снят неподалеку от здания Верховной Рады Украины на улице Грушевского.

Напомним, что ранее журналисты заметили, как кортеж Петра Порошенко двигался по Киеву на скорости 130 км/час. По данным средств массовой информации, "Мерседесы" экс-президента трижды нарушили ПДД за 15 минут. Два Mercedes-Benz лидера "Европейской солидарности", не дожидаясь на светофоре, повернули налево из крайнего правого ряда на Владимирском спуске, хотя это разрешено только с двух левых полос. Авто пересекли линию разметки, чтобы "втиснуться" в поток машин. Кортеж двигался на скорости 130 км/час на участке, где есть ограничения в 80 км/час. Третье нарушение журналисты заметили там, где нельзя превышать 50 км/час — экс-президент двигался на скорости 120 км/час.

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