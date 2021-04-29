В Центральной Азии вспыхнул вооруженный конфликт

Сегодня, 29 апреля, военные Таджикистана обстреляли киргизских пограничников на трех заставах и двух пограничных пунктах. Об этом сообщают киргизские СМИ.

ВС Таджикистана - фото: Алексей Куденко

По их утверждениям, ситуация на границе продолжает оставаться напряженной.

"Примерно в 17:00 таджикская сторона открыла огонь по пограничных заставах "Капчигай" , "Мин-Булак", "Достук", а также пограничным постам "Кожогар" и "Булак-Баши". В результате минометного обстрела произошло возгорание здания пограничной заставы "Достук", — говорится в сообщении.

В ответ на агрессию с таджикской стороны военные Кыргызстана захватили пограничную заставу "Ходжа А'лло".

Сейчас стороны конфликта активно стягивают дополнительные силы по всему периметру границы.

Пока никаких официальных заявлений таджикской стороны касательно конфликта не было.

Напомним, что в средине октября 2020 года Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нападениях и нарушении перемирия при посредничестве России, поскольку на Южном Кавказе продолжались самые ожесточенные бои, начиная с 1990-х годов.

Баку заявил, что в результате армянского ракетного удара в городе Гянджа погибли 13 мирных жителей и более 40 получили ранения, а Ереван обвинил Азербайджан в продолжающихся обстрелах.

Уже 17 октября правительства Армении и Азербайджана, участвующие в вооруженном конфликте в Нагорном Карабахе, договорились о гуманитарном перемирии. Решение было принято благодаря заявлению президентов Франции, России и США, которые представляют страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ.





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