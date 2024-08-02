В «биолаборатории» пополнение: кого под личную опеку получил Буданов

1 августа представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совенят ― теперь они будут жить в специальном авиарии.

Сова Буданова

Как отмечают в пресс-службе ГУР Минобороны, птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ нашли совенят в разрушенном обстреле дома на освобожденной территории. Они находились в клетке голодные и истощенные – их эвакуировали из зоны боевых действий.

"Спасли двух совенят, которые без украинских защитников погибли бы. Собственно, наши воины спасают жизнь не только украинских людей, но и братьев наших меньших", – сказал представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

Поскольку сова – символ Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.

"Это позиция генерала Буданова, что это должна быть общая радость. И украинские дети, в первую очередь, получат возможность общаться с украинскими совками", — отметил Андрей Юсов.

Представитель ГУР МО Украины выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных из передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.

"Я очень рад, что ребята сработали очень классно, передали нам этих животных. У них все будет хорошо – 100%. Мы реабилитируем животных, адаптируем и стараемся даже в такие трудные времена сделать все, чтобы у них все было хорошо", — сказал гендиректор Киевского зоопарка Кирилл Трантин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные регулярно спасают животных.



