В «биолаборатории» пополнение: кого под личную опеку получил Буданов

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Ткачик Олеся
1 августа представители Главного управления разведки Министерства обороны Украины передали в Киевский зоопарк двух совенят ― теперь они будут жить в специальном авиарии.
Сова Буданова
Как отмечают в пресс-службе ГУР Минобороны, птиц зовут Арей и Магура, и их история могла бы завершиться трагически, если бы не воины 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
Во время боевого задания вблизи села Липцы Харьковской области бойцы роты ударных беспилотных авиакомплексов "Ахиллес" 92-й ОШБ нашли совенят в разрушенном обстреле дома на освобожденной территории. Они находились в клетке голодные и истощенные – их эвакуировали из зоны боевых действий.
Поскольку сова – символ Военной разведки Украины, воины 92-й бригады передали спасенных птиц под опеку начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова. Он решил, чтобы Арей и Магура нашли новый дом в Киевском зоопарке.
Представитель ГУР МО Украины выразил благодарность работникам столичного зоопарка, для которых реабилитация эвакуированных из передовой животных стала одним из ключевых направлений работы.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что украинские военные регулярно спасают животных.
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