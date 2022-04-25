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В Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая

В случае неудачи агрессор может пойти на террористические меры, прогнозирует эксперт

сегодня, 10:23
Автор:

Кравцев Сергей
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План Кремля – до 9 мая оккупировать всю южную часть Украины, включая Одессу. Как передает издание "Комментарии", об этом заявил расследователь "Bellingcat" Христо Грозев, пишет "Сегодня".

В Bellingcat назвали ключевую цель Путина в Украине до 9 мая

Российские войска. Фото: из открытых источников

Руководитель проекта расследований отметил, военно-политическому руководству РФ все сложнее и сложнее скрыть панику. Есть неопределимое желание продать россиянам хотя бы какую-то "победу" к 9 мая. 

Христо Грозев подчеркнул, в Кремле хорошо понимают, что, если до 9 мая российской армии не удастся продавить сухопутный коридор в Одессу и подать это, как красивую победу России, то российские граждане будут задавать вопросы о том, что вообще происходит в Украине и каковы цели так называемой "военной спецоперации". Пропаганда стоит на том, что официальная Москва будет пытаться найти любой повод продвижения своих войск в Украине, чтобы подать это, как "победу". 

Грозев высказал своем мнение, что планам Кремля о взятии Одессы и других населенных пунктов Украины не существенно осуществиться. Это может вынудить Кремль пойти на радикальные меры и дать команду о применении в Украине химического оружия.

По словам журналиста-расследователя, каждый день без побед вызывает у россиян все больше и больше вопросов, люди постепенно перестают верить в пропагандистские заявления российского руководства. Еще неделю назад россияне активнее верили в заявления российского руководства. Теперь же, особенно последние 3-4 дня, у россиян появляется все больше сомнений и вопросов. Это видно по тех запросах, которые россияне задают в поисковиках сети Интернет, однако, как и прежде, публично никто власти РФ вопросов пока не задает.

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Источник: https://war.segodnya.ua/war/vtorzhenie/grozev-rossiya-hochet-zahvatit-yug-ukrainy-do-9-maya-1617006.html
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