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В Bellingcat дали свой прогноз по возвращению Донбасса и Крыма в Украину

Христо Грозев уверен, что РФ вернет оккупированный Донбасс Украине

сегодня, 08:40
Автор:

Кравцев Сергей
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Оккупированная часть Донбасса будет возвращена в Украину. Россия сама пойдет на этот шаг. А вот с возвращением под контроль Украины аннексированного Крыма ситуация выглядит намного сложнее. Без серьезного принуждения России со стороны международного сообщества этот вопрос решить будет сложно. Как передает портал "Комментарии", такое мнение в интервью журналисту Дмитрию Гордону высказал главный расследователь международной исследовательской организации Bellingcat Христо Грозев.

В Bellingcat дали свой прогноз по возвращению Донбасса и Крыма в Украину

Крым. Фото: Украинформ

Журналист-расследователь отметил, что развязка по Донбассу однозначно наступит. Она будет заключаться в том, что Россия вернет Донбасс Украине, потому что не видит перспектив по его интеграции в РФ. К тому груз содержания Донбасса очень тяжелый для Москвы. Приходится тратить слишком много денег.

В то же время Грозев не видит пока разрешения вопроса с Крымом. По его мнению, к подобному шагу Россию нужно принуждать. На данный момент несмотря на санкционное давление Россия не готова отказаться от Крыма и вернуть оккупированный полуостров Украине.

Христо Грозев высказал мнение, что о возвращении Крыма в Украину можно будет подымать разговор только после смены власти в России. Можно будет заключить глобальный пакт мира с новой властью. В идеале, если бы за стол переговоров удалось сесть не с одним представителем власти, а с коалицией. 

Читайте также на портале "Комментарии" — в ОП опровергли информацию в расследовании Bellingcat по вагнеровцам. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк напомнил, что Андрей Ермак не имеет полномочий давать указания службе разведки в Украине.



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Источник: https://gordonua.com/news/war/glavnyy-rassledovatel-bellingcat-grozev-rossiya-s-udovolstviem-otdast-donbass-ukraine-1582754.html
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