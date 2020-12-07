В Балтийском море нашли легендарную шифровальную машинку Энигма

Необычную находку повезло обнаружить на дне Балтийского моря немецким ныряльщикам. Шифровальная машина времен Второй мировой войны досталась дайверам, которые занимались поиском брошенных рыболовных сетей в заливе Гельтинг в Балтийском море.

Шифровальная машина "Энигма" использовалась немцами во Второй мировой для передачи сообщений

Водолазы сразу поняли, что имеют дело с артефактом — шифровальной машиной Enigma, которой пользовались нацисты для отправки кодированных сообщений. Находку передали в археологический музей. Восстанавливать легендарный предмет, о котором даже сняли художественный фильм, будут около года.

Эксперты считают, что шифровальную машину сбросили за борт в последние дни войны. Историки считают, что это был именно надводное судно, поскольку на немецких субмаринах использовались более сложные, четырехвинтовые модели Энигмы.

Союзные войска неустанно работали над расшифровкой кодов, производимых машиной Enigma, которые менялись каждые 24 часа. Британский математик Алан Тьюринг возглавил группу ученых, которая взломала код в 1941 году. Этот прорыв помог союзникам расшифровать важные радиосообщения о немецких военных передвижениях.

Как сообщал портал "Комментарии", клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме, который приобрела мэрия города Мореза. Четыре брата и сестры, потомки старинной семьи часовщиков из Мореза, владели домом в городе. Они жили там в уединении, никто никогда не женился и не имел детей. Когда умерла последняя из них, прямого наследника не было, но дом был завещан жителю Морбье, соседнего городка. Он не хотел брать на себя управление и спросил мэрию Мореза, которая приступила к покупке недвижимости, не желает ли она приобрести его дом. После переговоров городские власти приобрели усадьбу за 130 000 евро.





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