kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 07.12.2020

BTC/USD

19223.37

ETH/USD

595.03

LTC/USD

84.56

НБУ 07.12.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

34.55

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события В Балтийском море нашли легендарную шифровальную машинку Энигма
commentss НОВОСТИ Все новости

В Балтийском море нашли легендарную шифровальную машинку Энигма

Ученые предполагают, что шифровальную машину Энигма сбросили с борта немецкого корабля в последние дни войны

сегодня, 17:39
Автор:

Сергей Медведев

Необычную находку повезло обнаружить на дне Балтийского моря немецким ныряльщикам. Шифровальная машина времен Второй мировой войны досталась дайверам, которые занимались поиском брошенных рыболовных сетей в  заливе Гельтинг в Балтийском море. 

В Балтийском море нашли легендарную шифровальную машинку Энигма

Шифровальная машина "Энигма" использовалась немцами во Второй мировой для передачи сообщений

Водолазы сразу поняли, что имеют дело с артефактом — шифровальной машиной Enigma, которой пользовались нацисты для отправки кодированных сообщений. Находку передали в археологический музей. Восстанавливать легендарный предмет, о котором даже сняли художественный фильм, будут около года.

Эксперты считают, что шифровальную машину сбросили за борт в последние дни войны. Историки считают, что это был именно надводное судно, поскольку на немецких субмаринах использовались более сложные, четырехвинтовые модели Энигмы.

Союзные войска неустанно работали над расшифровкой кодов, производимых машиной Enigma, которые менялись каждые 24 часа. Британский математик Алан Тьюринг возглавил группу ученых, которая взломала код в 1941 году. Этот прорыв помог союзникам расшифровать важные радиосообщения о немецких военных передвижениях. 

Как сообщал портал "Комментарии", клад на сумму полмиллиона евро случайно нашли во Франции в старом доме, который приобрела мэрия города Мореза. Четыре брата и сестры, потомки старинной семьи часовщиков из Мореза, владели домом в городе. Они жили там в уединении, никто никогда не женился и не имел детей. Когда умерла последняя из них, прямого наследника не было, но дом был завещан жителю Морбье, соседнего городка. Он не хотел брать на себя управление и спросил мэрию Мореза, которая приступила к покупке недвижимости, не желает ли она приобрести его дом. После переговоров городские власти приобрели усадьбу за 130 000 евро.

  



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://naukatv.ru/news/dajvery_obnaruzhili_v_baltijskom_more_legendarnuyu_natsistskuyu_shifrovalnuyu_mashinu
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ