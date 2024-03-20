В Австралии 6-летняя девочка купила свой собственный дом: подробности

В возрасте шести лет, Руби Маклеллан из Австралии стала владелицей своего первого дома, за который вместе со старшими братом и сестрой они отдали задаток, накопив 6 000 долларов из своих карманных денег. На момент покупки стоимость дома составляла 671 000 долларов, а сегодня его оценивают почти в миллион долларов. Несмотря на маленький возраст, Руби и его семья показали чрезвычайную денежную проницательность, обращая внимание на потенциал инвестиций в недвижимость.

Однако история о маленькой владелице дома вызвала неоднозначную реакцию в обществе. Родители Руби, Кэм и Фелисити Маклеллан сталкивались с критикой и оскорбительными комментариями в интернете. Некоторые обвиняли их в эксплуатации детей для финансовых целей. Однако Кэм Маклеллан, успешный предприниматель в сфере недвижимости, решительно отвергал негатив, подчеркивая важность финансового образования и самостоятельности с юных лет.

Он сказал: "Человеку, не имеющему собственности или не принесшему жертв, легко злиться из-за этого и легко нацелиться на ребенка, у которого есть шанс". .

Руби считает, что быть домовладельцем – это "очень круто", но еще не рассказала об этом ни одному из своих друзей. Брат и сестры уже думают о покупке второй недвижимости.

Ранее "Комментарии" писали, что в поиске экономии семья сделала шаг, который стал главной новостью не только в их стране, но и далеко за ее пределами. Они назвали свою новорожденную дочь в честь интернет-провайдера ради обещания получать бесплатный Wi-Fi в течение следующих 18 лет. Эта история вызвала противоречивые реакции в обществе, варьируясь от восхищения к скептицизму, подчеркивая глубокую зависимость от цифровых технологий и интернета.

В Австралии девочка купила свою первую недвижимость в возрасте шести лет