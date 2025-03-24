В апреле пенсионеры получат несколько выплат сразу: кого это касается

В апреле 2025 года часть пенсионеров из внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) сможет получить сразу несколько пенсионных выплат. Это касается тех, кому раньше были заблокированы выплаты из-за непрохождения идентификации.

Пенсионеры

Следовательно, согласно правительственному постановлению №637, внутренне перемещенные пенсионеры, получающие средства через государственный банк "Ощадбанк", должны проходить физическую идентификацию каждые шесть месяцев. Такие действия необходимы для подтверждения личности получателя и избегания неправомерных выплат.

Чтобы получить накопившиеся выплаты в апреле, пенсионерам, счета которых были заблокированы, необходимо пройти идентификацию до конца марта. В Пенсионном фонде Украины уверяют: после успешного подтверждения лица начисленные, но не полученные ранее пенсии будут выплачены в полном объеме.

Если гражданин прошел идентификацию, но выплата задерживается, она будет профинансирована в ближайший выплатный период. Это может произойти с определенной задержкой, если процедура подтверждения личности осуществлялась вне Пенсионного фонда.

Для прохождения личной идентификации можно воспользоваться несколькими вариантами. Например, совершить личный визит в отделение "Сбербанка" или Пенсионного фонда. Кроме того, можно дистанционно авторизироваться через "Действие. Подпись" на портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Также можно воспользоваться услугой видеоконференции, но она доступна по предварительной заявке через портал Пенсионного фонда или контакт-центр (0800 503 753, (044) 281 08 70, (044) 281 08 71).

Если пенсионер находится за границей, он должен пройти идентификацию в дипломатических учреждениях и передать документы в Пенсионный фонд по почте или через вебпортал.

Эти меры призваны обеспечить адресность выплат и избежать возможных злоупотреблений.

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