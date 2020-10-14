В английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера

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Дмитрий Симоненко
В Англии хозяева гостиницы, для того чтобы привлечь клиентов, создали точную копию комнаты-общежития факультета Гриффиндора из книги английской писательницы Дж. Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Lonely Planet.
Фото: Charlotte Graham
Так, стало известно, что владельцы фермы North Shire стилизировали один из номеров для проживания гостей в стиле комнаты Академии Хогвардс, в которой жили пара главных героев поттерианы – собственно, Гарри и его друг Рон Уиззли.
В комнате под названием The Dorm, стоит шесть односпальных кроватей, скрытых бархатными бордовыми шторами, а также точная копия камина из фильма. В ванной комнате имеется витраж с изображением русалки. Такой же можно было увидеть в серии "Гарри Поттер и Кубок огня".
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