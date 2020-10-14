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Главная Новости Общество события В английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера
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В английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера

Неплохая идея для фанатов поттерианы

сегодня, 01:32
Автор:

Дмитрий Симоненко

В Англии хозяева гостиницы, для того чтобы привлечь клиентов, создали точную копию комнаты-общежития факультета Гриффиндора из книги английской писательницы Дж. Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере. Об этом сообщает Lonely Planet.

В английской деревне создали номер-общежитие Гриффиндора из Гарри Поттера

Фото: Charlotte Graham

Так, стало известно, что владельцы фермы North Shire стилизировали один из номеров для проживания гостей в стиле комнаты Академии Хогвардс, в которой жили пара главных героев поттерианы – собственно, Гарри и его друг Рон Уиззли. 

В комнате под названием The Dorm,  стоит шесть односпальных кроватей, скрытых бархатными бордовыми шторами, а также точная копия камина из фильма. В ванной комнате имеется витраж с изображением русалки. Такой же можно было увидеть в серии "Гарри Поттер и Кубок огня".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что исполнитель роли Гарри Дэниел Рэдклифф рассказал, при каком условии снова вернется к роли.



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