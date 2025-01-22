В 2025 году система е-Консул начнет полноценно работать за границей: какие услуги станут доступны

В 2025 году Министерство иностранных дел Украины планирует значительно расширить консульские услуги через систему е-консул, сообщил министр Андрей Сибига.

Андрей Сибига. Фото: УНН

В частности, МИД намерено внедрить автоматизированную систему нотариальных услуг во всех украинских дипломатических учреждениях за рубежом.

"Это позволит выбрать тип доверенности или заявления в е-консул, при необходимости добавить необходимую информацию, а во время визита к консулу получить готовый документ для подписания. Это позволит сэкономить время и усилия", — отметил он.

Министр также анонсировал запуск новых цифровых сервисов в системе е-Консул в течение ближайших шести месяцев, в частности, для наиболее запрашиваемых услуг.

По его словам, уже в феврале в нескольких странах будет реализована услуга курьерской доставки загранпаспортов по умеренной цене в сотрудничестве с компанией "Новая Почта".

Андрей Сибига также анонсировал, что весной 2025 года за границей начнется выдача украинских водительских прав.

Во втором полугодии планируется запуск комплексной услуги для регистрации рождения детей за границей, которая будет охватывать государственную регистрацию рождения, предоставление гражданства Украины, регистрацию в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков и внесение в Единый государственный демографический реестр.

Глава ведомства также подчеркнул, что в этот же период в дипломатических учреждениях будет возможность оформить налоговый номер (РНОКПП) и ID-карты.

Портал "Комментарии" писал, что украинское общество возмутило новость о введении платных медицинских услуг без направления врача. Экс-заместитель министра здравоохранения Наталья Лисневская в эфире День.LIVE рассказала, что изменит новое постановление.