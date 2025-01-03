В 2025 году начало рождаться новое поколение людей: ученые назвали их особенность

Дети, рожденные с 1 января 2025 года, являются частью нового поколения людей — Бета. В него будут входить все, кто родится с 2025 по 2039 год. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Science Alert.

Поколение Бета. Фото из открытых источников

СМИ отмечает, Бета составит конкуренцию Альфа и уже к 2035 году будет составлять 16% населения мира. Согласно прогнозам, многие из них доживут до 22 века. Соответствующий анализ провела исследовательская фирма McCrindle. Ее основал ученый Марк МакКриндл, который придумал термин поколение Альфа. Для обзора поколений за последние сто лет исследователи обычно используют следующие термины: поколение бета: 2025-2039; поколение альфа: 2010-2024; поколение Z: 1997-2009; миллениалы: 1981-1996; поколение X: 1965-1980; бумеры: 1946-1964; молчаливое поколение: 1928-1945.

Ученые прогнозируют, что представители Бета будут сформированы в значительной степени технологиями, как и их предшественники из Альфа.

По мнению МакКриндла, жизнь нового поколения будет определяться искусственным интеллектом и автоматизацией. При этом представители Бета, вероятно, столкнутся с серьезными социальными проблемами, среди которых климатический кризис и глобальное перемещение населения.

Как отмечается, родители детей поколения Альфа все чаще сталкиваются с проблемой управления отношениями своих детей с технологиями и инструментами ИИ, которые получили значительное распространение с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года.

Согласно исследованию 2023 года, каждый пятый ученик, который слышал о ChatGPT, использовал его для помощи в обучении. Ученые ранее уже рекомендовали родителям этих детей держать их подальше от соцсетей, поскольку те могут пагубно влиять на психическое здоровье.

Стоит добавить, что не все согласны с разделением поколений. Президент Pew Research Center Майкл Димок убежден, что лучше рассматривать категории как линзу для размышлений об общественных изменениях, а не навешивать на людей ярлыки.

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