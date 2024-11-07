Уже сегодня Зеленский может увидеться с Трампом: детали

Глава украинского государства Владимир Зеленский находится с визитом в Будапеште, где принимает участие в саммите Европейского политического сообщества. Также украинский лидер примет участие в ужине лидеров ЕС, где венгерский премьер-министр Виктор Орбан готовит "сюрприз" гостям. Лидер Венгрии может присоединить по видеосвязи победителя президентских выборов в США Дональда Трампа. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Euronews.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото из открытых источников

"Европейские чиновники признают риск того, что Орбан может пригласить Трампа присоединиться к ужину с помощью дистанционной связи — сюрприз в последнюю минуту, который может вызвать негативную реакцию в зале", — говорится в материале.

Хотя, как говорится в материале, некоторые лидеры, придерживающиеся либеральных взглядов, такие как премьер-министр Словакии Роберт Фицо или глава итальянского правительства Джорджия Мэлони, "возможно, обрадуются возможности поздравить 47-го президента Америки".

Стоит отметить, что сегодня и завтра в Будапеште пройдут встречи лидеров почти всех европейских стран. Встречи на самом высоком уровне пройдут сегодня и продлятся до середины пятницы.

Первым состоится заседание Европейского политического сообщества (ЕПС) — расширенного формата, созданного после вторжения России в Украину, собирающего лидеров со всего континента, включая такие страны, не входящие в ЕС, а именно: Украина, Молдова, Великобритания, Турция и страны Западных Балкан.

Участники обсудят вызовы безопасности Европы, войну РФ против Украины и эскалацию на Ближнем Востоке, а также нелегальную миграцию и вопросы, связанные с экономикой и связью в сфере энергетики, транспорта, ИТ и глобальной торговли.

После Орбан проведет ужин для лидеров Евросоюза, присутствующих в Будапеште, где будут обсуждаться будущее отношений между ЕС и США и ситуация в Грузии.

Также венгерский премьер, страна которого председательствует в Совете ЕС, проведет неформальный саммит для 27 лидеров Евросоюза, на котором будет принято "Новое соглашение о европейской конкурентоспособности".

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