Утилизировать нельзя оставить: Госэкоинспекция предупредила о внеплановой проверке предприятий

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Кириєнко Анна
Государственная экологическая инспекция проведет ряд проверок субъектов хозяйствования, которые занимаются транспортировкой и утилизацией медицинских отходов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Правительственного портала.
Фото: tv-mig
Главная задача ревизии — сверить деятельность, указанную на документах и реальную ситуацию.
Председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный отметил, что только за прошлый год в Украине зафиксировали страшную цифру — 100 тысяч тонн медотходов. А вот сколько из этого количества медотходов утилизировали — неизвестно.
Проблемы с утилизацией медицинского мусора возникают в основном из-за того, что большинство предприятий не имеет необходимых мощностей. Так, чтобы утилизировать и надлежащим образом сжечь отходы, субъект хозяйствования должен быть оборудован специальными печами немаленьких размеров.
У большинства предприятий есть только документы на транспортировку отходов. В таком случае весь мусор оказывается на свалках, а это негативно влияет на экосистему.
Андрей Малеваный предполагает и такой вариант, что субъекты хозяйствования и перевозчики вообще не занимаются утилизацией медицинского мусора. Именно поэтому важно проконтролировать процесс, ведь из-за пандемии количество мусора резко увеличивается.
Сайт "Комментарии" сообщает, что по словам эксперта, украинские леса страдают из-за устаревшего законодательства.
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