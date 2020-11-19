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Утилизировать нельзя оставить: Госэкоинспекция предупредила о внеплановой проверке предприятий

Государственная экологическая инспекция планирует провести ряд проверок субъектов хозяйствования, осуществляющих утилизацию медицинских отходов

сегодня, 11:25
Автор:

Кириєнко Анна

Государственная экологическая инспекция проведет ряд проверок субъектов хозяйствования, которые занимаются транспортировкой и утилизацией медицинских отходов в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Правительственного портала.

Утилизировать нельзя оставить: Госэкоинспекция предупредила о внеплановой проверке предприятий

Фото: tv-mig

Главная задача ревизии — сверить деятельность, указанную на документах и реальную ситуацию.

Председатель Госэкоинспекции Андрей Малеваный отметил, что только за прошлый год в Украине зафиксировали страшную цифру — 100 тысяч тонн медотходов. А вот сколько из этого количества медотходов утилизировали — неизвестно.

Проблемы с утилизацией медицинского мусора возникают в основном из-за того, что большинство предприятий не имеет необходимых мощностей. Так, чтобы утилизировать и надлежащим образом сжечь отходы, субъект хозяйствования должен быть оборудован специальными печами немаленьких размеров.

У большинства предприятий есть только документы на транспортировку отходов. В таком случае весь мусор оказывается на свалках, а это негативно влияет на экосистему.

Андрей Малеваный предполагает и такой вариант, что субъекты хозяйствования и перевозчики вообще не занимаются утилизацией медицинского мусора. Именно поэтому важно проконтролировать процесс, ведь из-за пандемии количество мусора резко увеличивается.

Сайт "Комментарии" сообщает, что по словам эксперта, украинские леса страдают из-за устаревшего законодательства.



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Источник: https://www.kmu.gov.ua/news/derzhekoinspekciya-perevirit-yak-pidpriyemstva-chi-subyekti-gospodaryuvannya-utilizuyut-medvidhodi
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