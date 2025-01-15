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Устинова против АОЗ: как амбиции нардепа ставят под угрозу обороноспособность Украины

Нардеп Устинова критикует Агентство оборонных закупок, потому что, вероятно, хочет его возглавить

сегодня, 12:59
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Ткачик Олеся

Украинское оборонное агентство снова оказалось в центре внимания из-за конфликта вокруг контракта на противотанковые мины. Но за атакой на АОЗ стоят не факты, а чьи-то личные амбиции.

Устинова против АОЗ: как амбиции нардепа ставят под угрозу обороноспособность Украины

Устинова и Умеров

Агентство оборонных закупок (АОЗ) снова стало мишенью для критики. На этот раз ситуация связана с контрактом на поставку американских противотанковых мин. Журналистка Татьяна Николаенко раскрыла детали этой истории, сделав акцент на том, что атаки на АОЗ могут иметь гораздо более глубокий подтекст, чем кажется на первый взгляд.

В январе АОЗ заключила контракт на приобретение миллиона противотанковых мин, произведенных еще в 1941 году. Как отметила Николаенко, этот контракт не предусматривает никаких финансовых обязательств до момента успешного прохождения технической инспекции мин. По словам агентства, это позволило "забронировать" товар без риска потери средств.

Согласно официальному прессрелизу АОЗ, закупка состоится только после проверки изделий, включая полигонные испытания. Кроме того, противотанковые мины размещены на оборонном составе страны НАТО и регулярно проходят технический контроль. АОЗ подчеркнула, что этот контракт выгоден и безопасен для Украины.

Однако критики, среди которых и народная депутат Украины Александра Устинова, использовали этот контракт для очередных нападений на агентство. Татьяна Николаенко обратила внимание, что такая критика совпала с приближением завершения контракта руководительницы АОЗ Марины Безруковой. Она также подчеркнула, что слухи об амбициях Устиновой возглавить АОЗ уже давно циркулируют в кулуарах.

"В конце концов, если состав с этими минами настолько плох, то почему туда одновременно побежали еще две компании?" — отметила Николаенко, намекая на то, что конкуренты просто пытаются дискредитировать АОЗ.

Стоит отметить, что Устинова не в первый раз публично критикует агентство. Однако его заявления не всегда подтверждаются фактами. Более того, такие нападения могут иметь серьезные последствия, включая риск срыва поставок оружия.

Напоследок Татьяна Николаенко резюмировала: "Мне кажется (конечно, я могу ошибаться), что кто-то так упорно борется за увольнение нынешнего руководителя АОЗ, что готов ставить под угрозу своевременные поставки оружия. И все это только для достижения личных целей".

АОЗ продолжает работать в условиях постоянной критики, но ситуация вокруг американских мин является еще одним примером того, как внутренние амбиции могут помешать государственным интересам.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что "Агентство оборонных закупок" 31 декабря заключило контракт на закупку для ВСУ мин сомнительного качества.




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