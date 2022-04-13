Устали ли украинцы от войны и как чувствуют себя: исследование

Социологи опросили украинцев о состоянии эмоционального напряжения и уровне стресса. Опрос был проведен социологической группой "Рейтинг" в рамках проекта "Украина в условиях войны".

Разбор завалов та разминирование, фото ГСЧС

По состоянию на 10 апреля среди украинцев вырос уровень эмоционального напряжения до 3,5 – это самый высокий индекс за двухлетний срок проведения опросов с 2020 года. По результатам исследования, 47% опрошенных заявили, что имеют напряженное состояние, 8% сказали, что они спокойны.

51% респондентов рассказали, что находятся в относительно нормальных обстоятельствах (среди оставшихся таких 52% среди переселенцев таких 47%), 44% испытывают трудности (43% оставшихся и 47% среди переселенцев), 5% находятся в сложной ситуации (оставшихся — 4%, среди переселенцев 7%). По регионам имеющих трудности больше всего на юге — 52%, на западе — 35%, на востоке — 48%, в центре — 44%.

Украинцы рассказали, как изменилось их отношение к окружающим и удается ли избегать конфликтов. С родными и близкими отношения миролюбивы у 94% опрошенных, 5% сказали, что избегают контактов. С соседями мирятся 89%, избегают общения 9%, с незнакомцами мирятся 67%, не общаются с другими 29%, агрессивных 1%, 3% выбрали ответ "затрудняюсь ответить".

Индекс жизнестойкости украинцев 3,9 из 5. Однако многие говорят об усталости — 64% опрошенных устали, 60% плохо спят ночью, 45% говорят, что не следят за здоровьем, 40% признают, что плохо питаются. Таковы данные по индексу жизнестойкости, так что 59% имеют средний уровень жизнестойкости, 39% высокий, низкий всего 2%. Больший индекс имеют занятые люди, имеющие работу, сложнее безработным и пенсионерам. Лучше психологическое состояние и выше уровень жизнестойкости у людей, не покинувших дома по сравнению с переселенцами – 41% до 32%. По гендеру больше мужчин имеют высокий уровень жизнестойкости 43% по сравнению с 36% женщин.

По результатам опроса установлено, что уровень психологического истощения населения 2,0. 71% опрошенных имеют средний уровень истощения, 2% высокий, 27% низкий. Большее истощение испытывают женщины и молодежь до 35 лет, переселенцы и безработные. У 58% опрошенных часто плохое настроение. 50% респондентов имеют меньшее доверие к другим, 36% чувствуют беспомощность, 27% не чувствуют себя в безопасности.



Как сообщал портал, определено сколько украинцев потеряли работу из-за войны. Исследование показывает, каково сейчас экономическое положение населения. По данным опроса, не все граждане, которые имели работу до войны, продолжили работать.

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