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Условия и суммы единовременного пособия для новых военнослужащих

Выплата не предусмотрена в случае повторного подписания контракта после увольнения или для лиц, переходящих из других военных формирований или правоохранительных органов.

сегодня, 19:52
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Амбарцумян Анна

Военное положение в Украине продлено еще на три месяца. Решившие присоединиться к военной службе имеют возможность либо мобилизоваться через территориальные центры комплектования (ТЦК), либо подписать контракт. Сколько именно можно получить и кто имеет на это право, сообщили в АрмияInform.

Условия и суммы единовременного пособия для новых военнослужащих

Деньги. Фото из открытых источников

Военнослужащие, подписывающие контракт, могут рассчитывать на единовременную помощь, а также добровольно выбрать подразделение и должность.

Размер пособий, предоставляемых за подписание первого контракта, зависит от прожиточного минимума, установленного в Украине на 1 января каждого года. В 2024 году этот минимум составляет 3028,00 грн. Таким образом, заключающие контракт могут получить:

  • Рядовой состав: 8 прожиточных минимумов — 24 224 грн;

  • Сержанты и старшины: 9 прожиточных минимумов — 27 252 грн;

  • Офицеры: 10 прожиточных минимумов – 30 280 грн.

Выплата единовременной помощи предоставляется военным, которые:

  • Назначаются на должности рядового состава сроком 3 года.

  • Назначаются на должности сержантского и старшинского состава на 3 года и больше.

  • Назначаются на должности офицерского состава на год и более.

  • Подписывают контракт на срок 5 лет и более (для сержантов и старшин, а также для офицеров, окончивших высшие военные учебные заведения).

Чтобы получить помощь, новые военнослужащие должны предоставить рапорт на имя своего командира. Выплата производится после вступления в силу контракта, назначения на должность и вступления в обязанности.

Следует также обратить внимание, что помощь не предоставляется:

  • Рядовым, подписавшим контракт на должность сержантского или старшинского состава.

  • Сержантам и старшинам, перешедшим на службу в офицерский состав.

  • Офицерам, подписавшим контракт во время кадровой службы.

Выплата также не предусмотрена в случае повторного подписания контракта после увольнения или для лиц, переходящих из других военных формирований или правоохранительных органов.

Напомним, в приложение Армия интегрированы новые электронные рапорты, чтобы облегчить доступ военных к необходимым услугам и обеспечить надлежащую поддержку. В частности, добавлены возможности предоставления рапортов для получения справок о службе, отпусках и помощи.



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Источник: https://armyinform.com.ua/2024/10/30/pershyj-kontrakt-iz-zsu-skilky-vyplatyat-ryadovym-ta-serzhantam/
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