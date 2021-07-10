Усиленная жара и дожди на Западе: погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 10 июля, усилится жара. В то же время в западных областях страны могут быть дожди. Об этом говорится на сайте Укргидрометцентра.



В течение дня по всей Украине будет держаться жара до 31-33 градусов, а в Днепропетровской области - до 34.

Ночью температура может опуститься до 16-18 градусов, а в Карпатах и Одесской области — ночью 19-21 градус.

В то же время в западных областях прогнозируют дожди. Во Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются осадки.

В Киеве в субботу ожидается безоблачная погода с температурой до 33 градусов. Ночью - до 18-20 градусов.

Между тем спасатели предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности на выходные 10-12 июля.

"Внимание! Предупреждение про чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине. По информации УкрГидрометцентра, 10-12 июля в западных, северных, Винницкой, Полтавской и Харьковской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — говорится в сообщении.

ГСЧС советует придерживаться ряда правил:

не разводить открытый огонь в лесах и полях;

не оставлять окурки и спички на траве;

не заезжать автомобилем в лес и оставлять в лесу тряпки, которые может быть промочено горючими веществами;

не выжигать мусор и растительные остатки;

не оставлять без присмотра костер.

Ранее "Комментарии" писали, что в Канаде зафиксировали самую высокую температуру в истории. В Британской Колумбии и Литтон воздух прогрелся до 46,6 градуса. Из-за аномальной погоды уже умерли десятки людей. К этому времени температурный столбик в Канаде никогда не поднимался выше 45 градусов. Одна из местных жительниц Литтона рассказала, что выйти на улицу невозможно.

Кроме того, 24 июня в Киеве было зафиксировано четыре температурные рекорды. Так, среднесуточная температуре 24 июня составила 28,1 градуса, что на 1,6 градуса выше рекордного значения температуры для этого дня 1924 года.









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