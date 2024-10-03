Усик о задержании в Кракове: "Я не герой, но и не мудак"

Украинский чемпион по боксу Александр Усик, недавно привлекший внимание общественности из-за своего задержания в аэропорту Кракова, решил высказаться необычно стихом. После того, как инцидент вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях, Усик рассказал свою версию событий в поэтической форме, ответив на вопросы журналистов и сторонников о причинах его задержания.

Усик рассказал, почему его задержали в Кракове

Усик признался, что к нему обращаются с множеством вопросов по поводу инцидента, из-за чего он решил ответить нестандартно — написать стихотворение:

"Многие запросы, много наговоренного — правильно, неправильно

В стихах вам расскажу, что со мной произошло.

За что меня задержали — да просто так складывается.

Много шума привел своим поведением,

Многие наговорили, что будто бы был с бутылкой.

Сравнивать стали с чем попало,

Кто осудил, а кто поддержал, сидя с дивана.

Спасибо каждому и всем за теплоту и мусор.

Я дальше своей дорогой толкаю, не буду брить усы.

Смотрю на мир с благодарностью к богу,

Желаю всем в жизни найти свой путь.

Я не герой и не мудак, а где-то посередине

Желаю каждому из вас найти человека".

Таким образом, спортсмен ответил на критику и сплетни, подчеркивая свою верность собственным принципам и непринужденный подход к ситуации. Он не отрицал факта задержания, но высмеял домыслы вокруг своего "состояния".

Напомним, что Przeglad Sportowy отметили, что задержание произошло из-за "неподходящего состояния для полета". Усик, однако, решил отреагировать с юмором и философией, отметив, что ситуация приобрела огласку и была воспринята неоднозначно.

Ранее "Комментарии" писали, что использование наручников против украинского боксера Александра Усика было не задержанием , а мерой пресечения. Их сразу же сняли, когда ситуация прояснилась. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Dziennik Polski" сделал майор пограничной службы Яцек Михаловский.

