Усик о задержании в Кракове: "Я не герой, но и не мудак"

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Черновалова Кристина
Украинский чемпион по боксу Александр Усик, недавно привлекший внимание общественности из-за своего задержания в аэропорту Кракова, решил высказаться необычно стихом. После того, как инцидент вызвал большой резонанс в СМИ и соцсетях, Усик рассказал свою версию событий в поэтической форме, ответив на вопросы журналистов и сторонников о причинах его задержания.
Усик рассказал, почему его задержали в Кракове
Усик признался, что к нему обращаются с множеством вопросов по поводу инцидента, из-за чего он решил ответить нестандартно — написать стихотворение:
"Многие запросы, много наговоренного — правильно, неправильно
В стихах вам расскажу, что со мной произошло.
За что меня задержали — да просто так складывается.
Много шума привел своим поведением,
Многие наговорили, что будто бы был с бутылкой.
Сравнивать стали с чем попало,
Кто осудил, а кто поддержал, сидя с дивана.
Спасибо каждому и всем за теплоту и мусор.
Я дальше своей дорогой толкаю, не буду брить усы.
Смотрю на мир с благодарностью к богу,
Желаю всем в жизни найти свой путь.
Я не герой и не мудак, а где-то посередине
Желаю каждому из вас найти человека".
Таким образом, спортсмен ответил на критику и сплетни, подчеркивая свою верность собственным принципам и непринужденный подход к ситуации. Он не отрицал факта задержания, но высмеял домыслы вокруг своего "состояния".
Напомним, что Przeglad Sportowy отметили, что задержание произошло из-за "неподходящего состояния для полета". Усик, однако, решил отреагировать с юмором и философией, отметив, что ситуация приобрела огласку и была воспринята неоднозначно.
Ранее "Комментарии" писали, что использование наручников против украинского боксера Александра Усика было не задержанием , а мерой пресечения. Их сразу же сняли, когда ситуация прояснилась. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Dziennik Polski" сделал майор пограничной службы Яцек Михаловский.
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