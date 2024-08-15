Ушла из жизни звезда "Дневника памяти": что стало причиной смерти

Вчера, 14 августа, в своем доме в Индиан-Уэллсе, Калифорния, скончалась известная американская актриса Джина Роулендс. Звезда, чье имя неразрывно связано с такими фильмами, как "Дневник памяти" и "Женщина под влиянием", ушла из жизни на 95-м году.

Звезда "Дневника памяти" ушла из жизни

Ник Кассаветис, сообщил, что причиной смерти, вероятно, стала болезнь Альцгеймера, с которой актриса боролась последние пять лет.

Жизнь на экране и за его пределами

Джина Роулендс начала свою актерскую карьеру более шести десятилетий назад и быстро завоевала признание благодаря уникальному таланту и ярким ролям, многие из которых были созданы в сотрудничестве с ее мужем, режиссером Джоном Кассаветисом. Она получила множество наград, включая два "Золотых глобуса" и четыре премии "Эмми". За роль в "Женщине под влиянием" актриса была номинирована на "Оскар".

В своем творчестве Роулендс часто исследовала глубины человеческой психики, что сделало ее одной из самых востребованных актрис своего времени. Ее способность перевоплощаться и передавать сложные эмоциональные состояния привлекала к ней внимание не только зрителей, но и профессионалов индустрии.

Борьба с болезнью и последние годы жизни

Об открытии диагноза альцгеймера впервые стало известно в июне 2024 года, когда Ник Кассаветис поделился новостями о здоровье своей матери во время празднования 20-летия фильма "Дневник памяти". С тех пор состояние актрисы ухудшилось, что привело к полному слабоумию.

Наследие и память

У Джины Роулендс остались муж и трое детей, которые теперь несут бремя ее утраты, но и продолжают хранить память о ней как о выдающейся личности и актрисе. Она оставила после себя наследие не только в виде фильмов, но и в сердцах всех, кто ее знал и любил.