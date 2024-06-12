На 81-м году жизни скончалась Франсуаза Арди — выдающаяся фигура французской поп-музыки и кино, чьё творчество оказало неизгладимое влияние на культуру XX века. Об этом сообщил её сын, певец Томас Дютронк, который разместил трогательное прощание в социальных сетях.

Ушла из жизни знаменитая французская певица и активистка

Франсуаза болела лимфомой более двух десятилетий, в течение которых проходила множество курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, она продолжала активно участвовать в культурной жизни.

В 2015 году состояние звезды резко ухудшилось, в результате чего она была временно помещена в искусственную кому. Эти здоровьесберегающие меры, к сожалению, не вернули ей прежней силы, и она столкнулась с серьёзными проблемами с дыханием, питанием и речью. В 2023 году Арди с грустью призналась, что больше не сможет петь.

"Я постоянно испытываю проблемы с дыханием и задыхаюсь, не говоря уже о бесконечных носовых кровотечениях. Я не боюсь умереть, но я очень, очень боюсь страдать", — рассказывала исполнительница.

Арди начала свою карьеру в юности, когда в 16 лет получила в подарок первую гитару. Её первая композиция "Tous les garçons et les filles", выпущенная в 1961 году, стала настоящим хитом и разошлась двухмиллионным тиражом. Этот успех положил начало блестящей карьере Арди, которая включала выступление на "Евровидении-1963", где она заняла почётное пятое место.

В 2006 году французская академия отметила её вклад в музыку Большой медалью французского шансона, а в 2023 году она была признана одной из 200 величайших певиц всех времён по версии американского журнала Rolling Stone.

Франсуаза Арди оставила после себя не только музыкальные хиты, но и активную позицию по вопросам общественной значимости, включая поддержку введения во Франции закона об эвтаназии.