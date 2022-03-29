Урожайный день для ВСУ: в Генштабе рассказали о рекордном попадании в воздушные цели противника

Вражеская авиация продолжает наносить авиаудары по Украине и в ответ получает прицельный огонь от украинских защитников. В результате за 28 марта ВСУ сбили 17 воздушных целей. Российская армия не досчиталась 8 самолетов, 3 вертолета, 4 БПЛА разных типов и 2 крылатых ракеты. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщается в строительстве Генштаба ВСУ.

ВСУ. Фото из открытых источников

Также не обошлось без потерь в живой силе противника. Самолеты Воздушных Сил совершили ракетно-бомбовые удары по местам накопления российской вражеской техники и рабочей силы.

Генштаб сообщает, что ВСУ не только эффективно сдерживают атаки оккупантов идти в наступление, но и в некоторых направлениях продвигаются в контрнаступление. Россия продолжает коварно наносить ракетные и бомбовые удары, пытаясь полностью уничтожить инфраструктуру и жилые районы украинских городов. Концентрируется на хранении горючего, чтобы усложнить логистику и создать условия для гуманитарного кризиса.

В нарушение требований Международного гуманитарного права в некоторых временно оккупированных населенных пунктах Киевской, Запорожской, Черниговской, Херсонской и Харьковской областей российские оккупанты продолжают терроризировать местное население. Они обстреливают жилые дома, грабят, похищают и заложники мирных жителей, занимаются мародерством.



Враг не перестает предпринимать все попытки выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Объединенные силы Украины в течение суток отразили 7 нападений врага на Донецком и Луганском направлениях. Наши воины уничтожили 12 танков, 10 боевых машин пехоты и 3 единицы автотранспорта. Враг потерпел жертвы.

Читайте на портале "Комментарии" — в Британии признали ошибку, за которую сегодня приходится расплачиваться Украине.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!