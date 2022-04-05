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Уровень загрязненности воздуха в Украине вырос: что говорят в Минсреды

Экологи прогнозируют и оценивают уровень загрязнения в результате боевых действий на территории Украины

5 апреля 2022, 09:45
Автор:

Козлова Альбіна
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По предварительным подсчетам специалистов Минсреды, с начала полномасштабного вторжения российских оккупантов объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу такой же, как выброс от одного металлургического предприятия за год. Сравнение условное, но загрязняющие вещества из воздуха в результате пожаров и обстрелов инфраструктуры оккупантами на территории Украины переносятся, оседают на территории других государств. Об этом сообщают на странице Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Уровень загрязненности воздуха в Украине вырос: что говорят в Минсреды

Фото иллюстративное / Pixabay

По данным Минсреды, в ежегодном отчете о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух согласно протоколу Совместной программы мониторинга и оценке распространения загрязнителей воздуха на большие расстояния в Европе (ЕМЭП), в воздухе Украины зафиксировано увеличение выбросов определенных веществ на протяжении последних лет.

В 2020 году повысились на 11% объемы оксидов азота в воздухе, на 9% выросли выбросы неметановых летучих органических соединений, на 6% увеличились выбросы тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть, золото, хром, медь, никель, селен и цинк) в сравнении с 2019. В 2020 году уменьшились на 13% выбросы в атмосферу оксидов серы до 728 тысяч тонн, объем выбросов оксида углерода почти не изменился и за 2020 год составляет 1514 тыс. тонн.

"В то же время, эксперты уже пытаются прогнозировать, какими будут объемы выбросов за текущий год. Вражеские снаряды, ежедневно попадающие в нашу критическую инфраструктуру и жилые дома, приводят к значительным возгораниям, в том числе лесных и других насаждений. Это приводит к значительному загрязнению атмосферного воздуха опасными веществами", — говорится в сообщении.

Среднесуточные концентрации загрязняющих веществ (мг/м3) по Киеву по результатам наблюдений Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского составляют: зависшие вещества 0,15 (факт) 0,07 – 0,09 (допустимая норма); диоксид серы 0,05(факт) 0,018 – 0,025 (допустимая норма); оксид углерода 3(факт) 0,7 – 8,6 (допустимая норма); диоксид азота 0,04 (факт) 0,01 – 0,18 (допустимая норма); оксид азота 0,06(факт) 0 – 0,08 (допустимая норма); фенол 0,003 (факт) 0,001-0,005 (допустимая норма); фтористый водород 0,005 (факт) 0-0,001 (допустимая норма); хлористый водород 0,2(факт) 0,08-0,1 (допустимая норма); аммиак 0,04(факт) 0-0,01 (допустимая норма); формальдегид 0,003(факт) 0,003-0,025 (допустимая норма). Данные опубликованы Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщал портал, Заповедник "Аскания-Нова" функционирует в условиях оккупации. Руководитель заповедника рассказал, как помочь животным.


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Источник: https://www.facebook.com/EnvironmentalofUkraine
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