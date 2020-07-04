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Уровень городского шума во время карантина колоссально снизился – исследование

В ВОЗ шумовое загрязнение окружающей среды назвали второй проблемой после загрязнения воздуха

сегодня, 05:00
Автор:

Таисия Ерохина
Уровень городского шума во время карантина колоссально снизился – исследование

Во время пандемии из-за коронавируса шум в городах существенно снизился: местами разница до и после карантина равна 90%. Об этом передает Phys.org со ссылкой на проект Silent Cities ("Безмолвные города").

Проект по инициативе французского ученого Сэмюэля Шалеата из города Тулуза начал работу несколько дней назад. В нем участвуют более 350 человек из 40 стран мира, включая Францию, Соединенные Штаты, Индию и Бразилию. Задача участников записывать окружающий звук – по одной минуте каждые 10 минут – и загружать записи в базу данных.

По словам Фанни Митлики, исполнительного директора организации BruitParif, уровень городского шума в некоторых районах Парижа сократился на 90% после введения карантина. Поскольку автомобильное, железнодорожное и воздушное движение почти остановилось, звуковая карта региона Парижа BruitParif – обычно красная, что обозначает высокий уровень шумового загрязнения – внезапно стала зеленой.

Отмечается, что Всемирная организация здравоохранения назвала шумовое загрязнение вторым, после загрязнения воздуха, наиболее опасным фактором риска для окружающей среды. По данным Европейского агентства по окружающей среде, каждый пятый европеец подвержен долговременному шумовому загрязнению, вредному для здоровья. В частности, постоянное пребывание среди нездорового уровня шума влечет проблемы со слухом.

Исследователи хотят продолжить проект до 2021 года, измерив уровни шумового загрязнения в годовом исчислении. Так ученые хотят отобразить уникальность влияния карантина на нездоровый шум.

Напомним, в Японии запретили вопить на аттракционах во время карантина. Так, развлекательные парки Японии ввели ряд строгих ограничений для посетителей на время карантина в стране.


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