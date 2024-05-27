Упрощена процедура выезда за границу для украинских детей: новые правила

В условиях войны, тысячи украинских детей были вынуждены покинуть родные дома. Из-за российской агрессии и необходимости обеспечения безопасности самых маленьких, украинские власти упростили процедуры выезда за границу для детей, что позволяет им искать убежище в других странах.

Правила выезда детей во время военного положения: все, что нужно знать родителям

Согласно заявлению Государственной пограничной службы Украины, дети до 16 лет могут пересекать границу в сопровождении одного из родителей или других близких родственников, таких как бабушки, дедушки, совершеннолетние братья и сестры. Для этого достаточно иметь при себе паспорт гражданина Украины или свидетельство о рождении ребенка.

Важно условие, что выезд без сопровождения обоих родителей не требует нотариально удостоверенного согласия второго родителя, если документы, подтверждающие родственные связи, заверены органом опеки. Это облегчает процедуру пересечения границы, особенно в ситуациях, когда родитель не может присутствовать из-за обстоятельств, таких как пребывание на фронте или в другой стране.

Кроме того, существует возможность для детей уехать в сопровождении лиц, не являющихся их родственниками. В таком случае необходимо, чтобы оба родителя обратились к нотариусу для оформления заявления о согласии на выезд ребенка с указанным лицом. Если один из родителей недоступен, достаточно письменного согласия, заверенного соответствующими органами.

Эти меры направлены не только на облегчение процесса эвакуации, но и обеспечение легитимности и безопасности пересечения границы для самых уязвимых. В такое непростое время правила выезда детей из Украины стали существенным элементом национальной безопасности и защиты прав человека.