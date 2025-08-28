УПЦ МП официально признана связанной с русской церковью: что это значит

Рубрики
Ткачова Марія
Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) завершила проверку Киевской митрополии УПЦ (Московского патриархата) и установила наличие прямых признаков ее аффилированности с русской православной церковью.
УПЦ МП и российская церковь
В ведомстве подчеркнули, что такие связи являются нарушением украинского закона "О свободе совести и религиозных организациях". Еще раньше митрополия получила официальное предписание устранить выявленные нарушения, однако предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в письменном виде отказался выполнить это требование.
"В связи с отсутствием оснований полагать, что нарушения были устранены, а также с отказом от пересмотра предписания, ДЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией. Ее деятельность в Украине запрещена согласно статье 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций"", — говорится в заявлении службы.
Таким образом Украина официально зафиксировала связь УПЦ МП с русской церковью, что открывает возможности для дальнейших правовых шагов в регулировании ее деятельности.