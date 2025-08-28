logo

BTC/USD

112621

ETH/USD

4491.26

USD/UAH

41.26

EUR/UAH

48.13

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество события УПЦ МП официально признана связанной с русской церковью: что это значит
commentss НОВОСТИ Все новости

УПЦ МП официально признана связанной с русской церковью: что это значит

Украина официально признала УПЦ МП связанной с русской православной церковью

28 августа 2025, 18:23
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Государственная служба по этнополитике и свободе совести (ДЭСС) завершила проверку Киевской митрополии УПЦ (Московского патриархата) и установила наличие прямых признаков ее аффилированности с русской православной церковью.

УПЦ МП официально признана связанной с русской церковью: что это значит

УПЦ МП и российская церковь

В ведомстве подчеркнули, что такие связи являются нарушением украинского закона "О свободе совести и религиозных организациях". Еще раньше митрополия получила официальное предписание устранить выявленные нарушения, однако предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий в письменном виде отказался выполнить это требование.

"В связи с отсутствием оснований полагать, что нарушения были устранены, а также с отказом от пересмотра предписания, ДЭСС признала Киевскую митрополию УПЦ аффилированной с иностранной религиозной организацией. Ее деятельность в Украине запрещена согласно статье 3 закона Украины "О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций"", — говорится в заявлении службы.

Таким образом Украина официально зафиксировала связь УПЦ МП с русской церковью, что открывает возможности для дальнейших правовых шагов в регулировании ее деятельности.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что в городе Кобеляки на Полтавщине открыли памятную стелу с именами военнослужащих третьей дивизии районного ТЦК и СП, которые погибли, защищая независимость и территориальную целостность Украины. Это первый мемориал в обществе, посвященный именно бойцам этого подразделения.
На потолке отчеканены десять имен солдат, сержантов и офицеров, которые в разные годы служили в подразделении и погибли во время боевых действий или в результате ранений и болезней, связанных с войной.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://dess.gov.ua/wp-content/uploads/2025/08/2025.08.27_Nakaz_Afiliyovanist-KM-UPTS.pdf
Теги:

Новости

Все новости