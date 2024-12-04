Умеров соврал: военный раскрыл правду об «обновленной» ВВК

Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК), которую громко анонсировали Министерство обороны и Министерство здравоохранения, призвана упростить жизнь военным. Однако, как свидетельствуют реальные истории, внедрение новых правил далеко не идеально. Военный Николай Мельник поделился своим опытом.

Реформа ВВК: военный рассказал о задержках и бюрократии

"Приятно читать об успехе реформы ВВК, особенно когда ее лично проходишь", — написал Мельник в своем Facebook.

По словам военного, медосмотр во Львовском госпитале он завершил через неделю, но настоящие проблемы начались после этого. Принятие заключения комиссии, которое должно быть автоматизированным и оперативным, растянулось на девять дней.

В совместной работе за неделю врачи были пройдены. Но потом началось самое интересное. Ожидание вывода ВВК. И жду я его уже девятые сутки мирно созерцая в потолок палаты госпиталя бессодержательно занимая чье-то койко-место и с пониманием относясь к вопросам строевой, а что ты там так долго делаешь ", — отметил Мельник.

Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что каждый этап реформы имеет цифровой след, позволяющий контролировать работу медицинских учреждений. Новые правила позволяют военным проходить медосмотры в гражданских учреждениях здравоохранения, а информация сразу попадает в электронную систему.

Реформа предусматривает, что медицинское освидетельствование будут проводить гражданские врачи, которые будут вносить выводы непосредственно в Электронную систему здравоохранения (ЕСОЗ). Информация из ЕСОЗ будет автоматически поступать в электронную систему Министерства обороны за считанные минуты”, — написал министр.

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