Умеров соврал: военный раскрыл правду об «обновленной» ВВК

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Черновалова Кристина
Реформа военно-врачебных комиссий (ВВК), которую громко анонсировали Министерство обороны и Министерство здравоохранения, призвана упростить жизнь военным. Однако, как свидетельствуют реальные истории, внедрение новых правил далеко не идеально. Военный Николай Мельник поделился своим опытом.
Реформа ВВК: военный рассказал о задержках и бюрократии
По словам военного, медосмотр во Львовском госпитале он завершил через неделю, но настоящие проблемы начались после этого. Принятие заключения комиссии, которое должно быть автоматизированным и оперативным, растянулось на девять дней.
Ранее министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что каждый этап реформы имеет цифровой след, позволяющий контролировать работу медицинских учреждений. Новые правила позволяют военным проходить медосмотры в гражданских учреждениях здравоохранения, а информация сразу попадает в электронную систему.
Читайте на портале "Комментарии" — В Украине случается немало скандалов с результатами военно-врачебной комиссии. В Верховной Раде рассказали, почему врачи выносят такие решения и как планируют побороть коррупцию. Об этом рассказала на пресс-конференции членов временной следственной комиссии Верховной Рады народный депутат Анна Скороход.
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