Вчера, 6 марта умерла 8-летняя свинья, по имени Пигкассо, заработавшая на своих картинах более 1,2 млн долларов. Умершее животное из-за хронического заболевания – ревматоидный артрит.

Известная свинья-живописец скончалась от хронического ревматоидного артрита

"Мы очень расстроены тем, что ушла из жизни такая вдохновляющая фигура. Но мы также отмечаем хорошо прожитую жизнь и те глубокие изменения, которые она произвела", — сказала 52-летняя Лефсон, владелица животного.



Отметим, в 2016 году от гибели на скотобойную свинью спасла южноафриканская активистка за права животных Джоанн Лефсон. Эта спасательная акция не только подарила Пигкассо новую жизнь, но открыла путь к ее невероятной карьере в мире искусства. Начиная с первой выставки в Кейптауне талант Пигкассо быстро привлек внимание международного сообщества, обеспечив ему признание и выставки во многих странах мира.

Творчество Пигкассо отличается абстрактными работами, отражающими ее уникальный взгляд на мир. Среди них картина "Вильни и дикий", проданная за рекордные 20 тысяч долларов, стала кульминационным пунктом ее карьеры, символизируя не только финансовый успех, но и широкое признание таланта Пигкассо.

Следует отметить, что произведения Пигкассо заняли свое место в коллекциях мировых знаменитостей, таких как Джордж Клуни, Эд Вествик и Рафаэль Надаль, что еще больше подчеркивает невероятное влияние на современное искусство.

"Ее наследие продолжает жить в заповеднике, а нашей миссией стало вдохновлять всех на создание более доброго и устойчивого мира", — добавила Лефсон.



Несмотря на свою борьбу с хроническим ревматоидным артритом, Пигкассо продолжала творить, демонстрируя стойкую стойкость и выносливость. Ее последняя работа, "Бурные овации", стала символом ее несокрушимого духа и желания творить.

Свинья-художник Пигкассо оставила незабываемый след в мире искусства и стала символом надежды и непобедимости духа. Ее работы продолжают вдохновлять людей по всему миру, показывая, что красота и талант могут проявиться в самых неожиданных образах.