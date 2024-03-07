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Умерла свинка-художница по кличке Пигкассо: причина смерти

За 8 лет жизни свинья заработала более $1 млн

сегодня, 13:48
Автор:
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Черновалова Кристина
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Вчера, 6 марта умерла 8-летняя свинья, по имени Пигкассо, заработавшая на своих картинах более 1,2 млн долларов. Умершее животное из-за хронического заболевания – ревматоидный артрит.

Умерла свинка-художница по кличке Пигкассо: причина смерти

Известная свинья-живописец скончалась от хронического ревматоидного артрита

"Мы очень расстроены тем, что ушла из жизни такая вдохновляющая фигура. Но мы также отмечаем хорошо прожитую жизнь и те глубокие изменения, которые она произвела", — сказала 52-летняя Лефсон, владелица животного.

Отметим, в 2016 году от гибели на скотобойную свинью спасла южноафриканская активистка за права животных Джоанн Лефсон. Эта спасательная акция не только подарила Пигкассо новую жизнь, но открыла путь к ее невероятной карьере в мире искусства. Начиная с первой выставки в Кейптауне талант Пигкассо быстро привлек внимание международного сообщества, обеспечив ему признание и выставки во многих странах мира.

Творчество Пигкассо отличается абстрактными работами, отражающими ее уникальный взгляд на мир. Среди них картина "Вильни и дикий", проданная за рекордные 20 тысяч долларов, стала кульминационным пунктом ее карьеры, символизируя не только финансовый успех, но и широкое признание таланта Пигкассо.

Следует отметить, что произведения Пигкассо заняли свое место в коллекциях мировых знаменитостей, таких как Джордж Клуни, Эд Вествик и Рафаэль Надаль, что еще больше подчеркивает невероятное влияние на современное искусство.

"Ее наследие продолжает жить в заповеднике, а нашей миссией стало вдохновлять всех на создание более доброго и устойчивого мира", — добавила Лефсон.

Несмотря на свою борьбу с хроническим ревматоидным артритом, Пигкассо продолжала творить, демонстрируя стойкую стойкость и выносливость. Ее последняя работа, "Бурные овации", стала символом ее несокрушимого духа и желания творить.

Свинья-художник Пигкассо оставила незабываемый след в мире искусства и стала символом надежды и непобедимости духа. Ее работы продолжают вдохновлять людей по всему миру, показывая, что красота и талант могут проявиться в самых неожиданных образах.



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