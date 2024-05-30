Умерла российская актриса из сериала "Моя прекрасная няня": что произошло

Известная актриса Анастасия Заворотнюк, ставшая популярной благодаря главной роли в сериале "Моя прекрасная няня", скончалась на 53-м году жизни. Об этом сообщила семья актрисы.

Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

У Анастасии Заворотнюк диагностировали злокачественную опухоль головного мозга примерно пять лет назад, после чего она перестала появляться на публике. По словам семьи, актриса скончалась ночью после "долгой и тяжелой борьбы" с болезнью.

Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года и получила широкую известность благодаря своим талантам актрисы и телеведущей. Она известна не только своей работой в кино и телевидении, но и активной общественной позицией.

Актриса была трижды замужем. Ее третий брак был с фигуристом Петром Чернышевым, от которого она родила дочь Милу в 2018 году, вскоре после чего и была обнаружена ее болезнь.

В сообщении семьи говорится: "Сегодня мы потеряли не просто выдающуюся актрису, а человека, который был источником вдохновения для многих, кто ее знал. Настя всегда ценила поддержку своих поклонников, которые верили и молились за ее выздоровление. Все мы чувствуем глубокую грусть по поводу ее потери".

Вот три наиболее известных проекта, в которых она участвовала:

1. "Моя прекрасная няня" (2004-2009) Именно этот сериал принес Заворотнюку широкую популярность. Она сыграла главную роль Виктории Прадед, няни из Украины, которая приезжает в Москву и становится частью большой российской семьи. Ее харизматичный образ и комедийный талант отличились в сериале, сделав его одним из самых любимых сериалов постсоветского пространства.

2. "Царевна и семеро богатырей" (2010 ) В этой легкой комедии Заворотнюк сыграла роль царевны, вокруг которой разворачивается основное действие фильма. Фильм, полон юмора и романтических приключений, отличается яркими костюмами и декорациями, а также имеет много известных российских актеров в составе касту.

3. "Любовь-морковь" (2007) Этот романтический комедийный фильм рассказывает историю супругов, которые пытаются решить свои брачные проблемы с помощью неортодоксального психотерапевта. Заворотнюк сыграла одну из главных ролей, демонстрируя свои актерские навыки в образе современной женщины, борющейся со стереотипами и личными кризисами.

