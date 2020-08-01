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Умер заместитель командующего УДА

В батальоне «Аратта» рассказали, что их командир долгое время боролся с тяжелой болезнью

сегодня, 19:59
Автор:

Татьяна Веремеева
Умер заместитель командующего УДА

Сегодня, 1 августа, умер заместитель командующего Украинской добровольческой армии (УДА) командир 8-го отдельного батальона "Аратта" Андрей Гергерт (Червень). Батальон "Аратта" на своей странице в Facebook сообщил, что Гергет скончался после продолжительной борьюы с тяжелым заболеванием.

"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрея Гергерта. Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который преданно защищал независимость Родины", – сказано в сообщении.

Андрей Гергерт (псевдоним – Червень) был заместителем командира Украинской добровольческой армии, командиром 8-го отдельного батальона Аратта УДА. До начала войны работал ветеринаром. На фронте был с 2014 года.

Ранее ему поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.

Ранее "Комментарии" писали, что в Петербурге в возрасте 65 лет умер известный легкоатлет, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве Александр Аксинин. 


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