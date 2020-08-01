Умер заместитель командующего УДА

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Татьяна Веремеева
Сегодня, 1 августа, умер заместитель командующего
Украинской добровольческой армии (УДА) командир 8-го отдельного батальона "Аратта"
Андрей Гергерт (Червень). Батальон "Аратта" на своей странице в Facebook
сообщил, что Гергет скончался после продолжительной борьюы с тяжелым
заболеванием.
"Дорогие собратья, друзья, патриоты Украины, с грустью
сообщаем, что остановилось сердце нашего комбата друга Червня Андрея Гергерта.
Украинская земля потеряла великого сына, отважного воина, преданного отца и
любящего мужа. Небесный батальон дополнил еще один Герой Украины, который
преданно защищал независимость Родины", – сказано в сообщении.
Андрей Гергерт (псевдоним – Червень) был заместителем
командира Украинской добровольческой армии, командиром 8-го отдельного
батальона Аратта УДА. До начала войны работал ветеринаром. На фронте был с 2014
года.
Ранее ему поставили диагноз – рак желудка. Он лечился в
Австрии, в Киеве и Львове, но болезнь прогрессировала.
Ранее "Комментарии" писали, что в Петербурге в возрасте
65 лет умер
известный легкоатлет, чемпион Олимпиады 1980 года в Москве Александр
Аксинин.
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