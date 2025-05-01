Умер самый старый человек в мире: сколько ему было лет

116-летняя бразильская монахиня Ина Канабарро Лукас, считавшаяся самым старым человеком в мире, скончалась 30 мая. Ее смерть стала символическим завершением целой эпохи, ведь Ина была последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

Ина Канабарро Лукас. Фото: YouTube/Longeviquest

Ина Канабарро Лукас родилась 8 июня 1908 года. Как указывает международная база данных LongeviQuest, изучающая долгожителей, детство женщины было непростым: она была хилой, и "многие сомневались, что она выживет". Несмотря на это, Канабарро Лукас прожила более века, став символом выносливости и духовной силы.

Между Первой и Второй мировыми войнами в 1934 году в возрасте 26 лет, она стала монахиней посвятив свою жизнь вере в Бога. В своих более поздних интервью Ина рассказывала, что секрет ее долголетия в вере.

"Бог – это секрет жизни. Он – секрет всего", – говорила Канабарро Лукас.

На свое 110-летие она получила благословение от Папы Франциска, умершего в возрасте 88 лет.

Она была 15-м старейшим задокументированным человеком в истории и второй старейшей монахиней после французской сестры Люсиль Рандон, которая умерла в 2023 году в возрасте 118 лет.

Ина Канабарро Лукас получила звание старейшего человека в мире после смерти 116-летней японки Томико Итооки в январе этого года. После смерти Ины Канабарро Лукас титул переходит к 115-летней англичанке Этель Катерхэм, родившейся в 1909 году.

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