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Умер от коронавируса один из лучших сексологов СНГ

Психотерапевт был заражен коронавирусом и находился на аппарате ИВЛ в последние дни

11 декабря 2020, 23:19
Автор:

Татьяна Лозовенко

Один лучших из лучших сексологов на территории СНГ Лев Щеглов умер от коронавируса в возрасте 75 лет. Об этом сообщила на его официльных страницах в социальных сетях, пишет ТАСС.

Умер от коронавируса один из лучших сексологов СНГ

Лев Щеглов

"Лев Моисеевич ушел", — сообщается в публикации.

По данным издания, психотерапевт был заражен коронавирусом и был на аппарате ИВЛ в последние дни. Щеглов был доктором медицинских наук, выступал на радио и был сторонником сексуального просвещения. 

Напомним, сегодня стало известно, что во Франции 13-летняя девочка с ножом угрожала учительнице "спустить с нее шкуру", когда та выйдет из класса. Преподаватель вызвала полицию. Ребенка исключили из школы, не дав доучиться даже до конца семестра. Девочка находится в полицейском участке. 

Ранее "Комментарии" сообщали, что китайские власти задержали сотрудника Bloomberg, который работает в информационном бюро Bloomberg в Пекине, по подозрению в создании угрозы национальной безопасности. Сотрудники службы безопасности в штатском сопроводили Хейз Фан из ее многоквартирного дома.


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Источник: https://tass.ru/obschestvo/10238747
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