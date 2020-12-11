Умер от коронавируса один из лучших сексологов СНГ

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Татьяна Лозовенко
Один лучших из лучших сексологов на территории СНГ Лев Щеглов умер от коронавируса в возрасте 75 лет. Об этом сообщила на его официльных страницах в социальных сетях, пишет ТАСС.
Лев Щеглов
По данным издания, психотерапевт был заражен коронавирусом и был на аппарате ИВЛ в последние дни. Щеглов был доктором медицинских наук, выступал на радио и был сторонником сексуального просвещения.
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