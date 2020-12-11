Умер от коронавируса один из лучших сексологов СНГ

Один лучших из лучших сексологов на территории СНГ Лев Щеглов умер от коронавируса в возрасте 75 лет. Об этом сообщила на его официльных страницах в социальных сетях, пишет ТАСС.

Лев Щеглов

"Лев Моисеевич ушел", — сообщается в публикации.

По данным издания, психотерапевт был заражен коронавирусом и был на аппарате ИВЛ в последние дни. Щеглов был доктором медицинских наук, выступал на радио и был сторонником сексуального просвещения.

Напомним, сегодня стало известно, что во Франции 13-летняя девочка с ножом угрожала учительнице "спустить с нее шкуру", когда та выйдет из класса. Преподаватель вызвала полицию. Ребенка исключили из школы, не дав доучиться даже до конца семестра. Девочка находится в полицейском участке.

Ранее "Комментарии" сообщали, что китайские власти задержали сотрудника Bloomberg, который работает в информационном бюро Bloomberg в Пекине, по подозрению в создании угрозы национальной безопасности. Сотрудники службы безопасности в штатском сопроводили Хейз Фан из ее многоквартирного дома.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!